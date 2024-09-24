Υπό τη σκιά των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, οι συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τους υπουργούς ΥΠΕΞ της ΕΕ στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά την άφιξή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε ότι στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, θα συζητηθούν σήμερα, τα δύο κύρια μέτωπα πλησίον της Ευρώπης.

«Θα συζητήσουμε για την κατάσταση στην Ουκρανία με τον νέο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών και θα επαναλάβουμε την ακλόνητη στήριξή μας προς αυτήν. Δεν πρόκειται για απλό πόλεμο. Είναι ένας πόλεμος κατά του αναθεωρητισμού, ένας πόλεμος που μας αφορά όλους».

Επίσης ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι ΥΠΕΞ, θα επαναλάβουν την πάγια δέσμευση «για άμεση κατάπαυση του πυρός, στη Μέση Ανατολή, την ακλόνητη στήριξη στη λύση των δύο κρατών, τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Πρέπει να αποτρέψουμε τη διάχυση των εχθροπραξιών, η οποία συνιστά σοβαρή παγκόσμια απειλή».

Επίσης ο υπουργός Εξωτερικών δήλωση ότι ακόμα θα συζητηθεί «η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων να παρουσιάσουμε τις αξίες μας, τις ευρωπαϊκές αξίες, σχετικά με το Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών παγκοσμίως. Και, βέβαια, τη δέσμευσή μας για ευημερία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα θα είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα δύο χρόνια. Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε εποικοδομητική γέφυρα μεταξύ Νότου και Βορρά, μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ώστε να καταδείξουμε ότι ο κόσμος, στην αναταραχή αυτών των πολέμων, και υπό την σκιά αυταρχικών καθεστώτων, πρέπει να επιστρέψει στις θεμελιώδεις αξίες του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και να επανέλθει στα θεμελιώδη που μας ένωσαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

