Άγκυρα: Οι χάρτες της ΕΕ για Αιγαίο και Μεσόγειο για εμάς είναι άκυροι

Οι χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο για εμάς είναι άκυροι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Προστίθεται μάλιστα ότι η ΕΕ δεν είναι αρμόδια να μιλάει για το αιγαίο

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας:

«Η χώρα μας ακολουθεί στενά τις Μελέτες Χωροταξικού Θαλάσσιου Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προβαίνει στις απαραίτητες προειδοποιήσεις στα αρμόδια μέρη και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Οι χάρτες που χρησιμοποιούνται για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο σε αυτή τη μελέτη είναι άκυροι για την Τουρκία και δεν έχουν καμία de facto ή νομική συνέπεια.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε το έργο να παραβιάσει τα δικαιώματα της χώρας μας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να εκφράσει γνώμη για διαφορές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ κυρίαρχων χωρών. Το γεγονός ότι η ΕΕ εμπλέκεται μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών δυσχεραίνει τη λύση των προβλημάτων.

Δεν είναι δυνατή η αποδοχή μονομερών διατάξεων σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τέτοιες προσπάθειες θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στα διασυνδεδεμένα προβλήματα του Αιγαίου.

Πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου, της φιλίας και της καλής γειτονίας».

Σε πρωτοσέλιδο θέμα της αντιπολιτευόμενης εθνικιστικής εφημερίδας Aydinlik αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το Αιγαίο στους Έλληνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε χάρτες των θαλάσσιων περιοχών των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στους χάρτες που υπάρχουν στον επίσημο ιστότοπο, η Τουρκία αποκλείεται εντελώς από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άφησαν την Τουρκία χωρίς έξοδο από τον Μαρμαρά.

Στον χάρτη της Ελλάδας φαίνεται τα χωρικά ύδατα να χαράσσονται με βάση τα 12 ναυτικά μίλια, παραχωρούνται μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις στα απέναντι νησιά, η μέση γραμμή προσδιορίζεται λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τα νησιά και όχι την ηπειρωτική χώρα, τα νησιά, οι νησίδες και οι βραχονησίδες των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εμφανίζονται στην κυριαρχία της Αθήνας, και στο Καστελλόριζο παραχωρούνται πάνω από 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης, ενώ συνθήκες που να καθορίζουν αυτά τα σύνορα δεν υπογράφηκαν ποτέ».

Το θέμα εισήγαγε στη δημόσια σφαίρα ο γνωστός ως εισηγητής του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου Cihat Yayci μέσω ανάρτησης στο Χ, σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων ελληνικού Τύπου που προ ημερών αναφέρθηκαν επίσης επικριτικά στο θέμα του Maritime Spatial Planning της ΕΕ αναδεικνύοντας εν λόγω χάρτη.

