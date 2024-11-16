Οι δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη ότι «ο Αλέξης Τσίπρας και Παύλος Πολάκης γνώριζαν ότι υπήρχαν νεκροί στο Μάτι και παρίσταναν ότι δεν συμβαίνει κάτι» προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο σύμπλευσης με τη ΝΔ».

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Σήμερα, ο κ. Κασσελάκης βγήκε να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την τραγωδία στο Μάτι. Αύριο μάλλον θα βγει να πει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «αντάλλαξε το όνομα της Μακεδονίας με τις συντάξεις».

Η καθημερινή περιφορά του, από κανάλι σε κανάλι, και η εκτόξευση χυδαιοτήτων κατά του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, θα ήταν ένα θλιβερό θέαμα. Δεν πρόκειται όμως περί κατάντιας, αλλά για μια καλά μελετημένη κίνηση που την εκτελεί με προθυμία, «σαν έτοιμος από καιρό». Και η οποία εντάσσεται ξεκάθαρα σε ένα οργανωμένο σχέδιο της ΝΔ, του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου και της διαπλοκής, που νομίζουν ότι έτσι θα ξεμπερδέψουν με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Πλανώνται πλάνην οικτρά. Δεν θα τα καταφέρουν».

