Οι δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη ότι «ο Αλέξης Τσίπρας και Παύλος Πολάκης γνώριζαν ότι υπήρχαν νεκροί στο Μάτι και παρίσταναν ότι δεν συμβαίνει κάτι» προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο σύμπλευσης με τη ΝΔ».
Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:
«Σήμερα, ο κ. Κασσελάκης βγήκε να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την τραγωδία στο Μάτι. Αύριο μάλλον θα βγει να πει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «αντάλλαξε το όνομα της Μακεδονίας με τις συντάξεις».
Η καθημερινή περιφορά του, από κανάλι σε κανάλι, και η εκτόξευση χυδαιοτήτων κατά του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, θα ήταν ένα θλιβερό θέαμα. Δεν πρόκειται όμως περί κατάντιας, αλλά για μια καλά μελετημένη κίνηση που την εκτελεί με προθυμία, «σαν έτοιμος από καιρό». Και η οποία εντάσσεται ξεκάθαρα σε ένα οργανωμένο σχέδιο της ΝΔ, του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου και της διαπλοκής, που νομίζουν ότι έτσι θα ξεμπερδέψουν με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Πλανώνται πλάνην οικτρά. Δεν θα τα καταφέρουν».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.