Άγιον Όρος: Νέος διοικητής ο Αλκιβιάδης Στεφανής

Νέος διοικητής του Αγίου Όρους ανέλαβε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ και τ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι ο κ. Στεφανής διαδέχεται τον Αναστάσιο Μητσιάλη, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα τον Δεκέμβριο του 2023.

H ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών



«Ανακοινώνεται ότι ο Πρέσβης επί τιμή κ. Αναστάσιος Μητσιάλης παραιτήθηκε από τη θέση του Διοικητή του Αγίου Όρους. Νέος Διοικητής αναλαμβάνει ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ και τ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής».

Ποιος είναι ο νέος Διοικητής του Αγίου Όρους

Ο Αλκιβιάδης Στεφανής (7 Οκτωβρίου 1959) είναι Έλληνας πολιτικός, στρατηγός εν αποστρατεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπηρέτησε ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το 2017 έως το 2019.

Από το 2019 έως το 2021 διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και από το 2022 έως το 2023 Σύμβουλος επί θεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους, στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τις 26 Μαΐου έως και τις 27 Ιουνίου 2023, διετέλεσε Υπηρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά.

Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Οκτωβρίου 2023 ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με τη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.