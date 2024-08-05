Σπίρτζης: Δεν πάω επιτροπή Δεοντολογίας γιατί δεν έχω διαθεσιμότητα

Την απόφαση του να μην παραβρεθεί στην προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, δημοσιοποίησε ο Χρήστος Σπίρτζης.

«Βεβαίως. Και απάντησα ότι δεν θα πάω», είπε ο πρώην υπουργός, μιλώντας στην EΡΤnews, όταν ρωτήθηκε αν έχει κληθεί αύριο στην επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος.

Ο πρώην υπουργός είπε ότι τον έχουν καλέσει για να πει τις απόψεις του σε σχέση με την καταγγελία 70 μελών (σ.σ. 70 μέλη του κόμματος έχουν ζητήσει τη διαγραφή του), ενώ πρόσθεσε: «Δεν πάω γιατί δεν έχω διαθεσιμότητα αυτή την περίοδο, δεν έχω χρόνο, δουλεύω και ασχολούμαι με τις υποκλοπές, με κάτι που δεν ασχολείται δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως όφειλε». Υποστήριξε ότι με την επιλογή του να μην πάει στη συνεδρίαση παρότι εκλήθη, δεν απαξιώνει το θεσμικό όργανο. «Δεν το απαξιώνω καθόλου, δεν υπάρχει - ούτε όταν μου έστειλαν την καταγγελία - κάποιο χρονικό περιθώριο, ούτε από τον κανονισμό, ούτε από το καταστατικό μας», είπε. «Εγώ δίνω συγχαρητήρια στην επιτροπή Δεοντολογίας που λειτουργεί 5 Αυγούστου, αλλά εγώ δεν έχω διαθεσιμότητα, όπως δεν έχει και ο πρόεδρος του κόμματος μας, δεν είναι εδώ καν», ανέφερε.



Ο κ. Σπίρτζης ανέφερε πως φαντάζεται ότι «η Επιτροπή Δεοντολογίας θα αποφασίσει για το τι θα κάνει ή θα λάβει κάποια απόφαση χωρίς να έχω πει εγώ τις απόψεις μου, θα συνεδριάσει δηλαδή ερήμην μου φαντάζομαι και θα εξετάσει τους 70 που καταγγέλλουν γιατί είπα την άποψη μου, και μετά θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή». Στο ερώτημα πώς θα το αντιμετωπίσει αν διαγραφεί, ο κ. Σπίρτζης απάντησε: «Αν διαγραφώ για τους λόγους που είναι η καταγγελία, δηλαδή γιατί είπα και λέω - δεν σταμάτησα στιγμή να το κάνω - την άποψή μου δημόσια, θα είναι μεγάλη μου τιμή να με διαγράψουν. Αν διαγραφώ για τους λόγους που καταγγέλλομαι από τους συγκεκριμένους 70 θα είναι πολύ μεγάλη μου τιμή».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

