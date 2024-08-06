Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν για τις συνέπειες των εγκληματικών ενεργειών τους, προειδοποιεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας μετά τις νέες συλλήψεις για εμπρησμούς.

«Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα 66χρονος που συνελήφθη από τη ΔΑΕΕ για εμπρησμό από πρόθεση στις 4 επικίνδυνες φωτιές που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες μας στη Βάρη στις 8 και 9 Ιουνίου. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη και τώρα κρατείται στη ΓΑΔΑ. Επίσης, σήμερα ο Εισαγγελέας αποφάσισε την κράτηση 33χρονου, ο οποίος συνελήφθη από τη ΔΑΕΕ για εμπρησμούς από πρόθεση που προκάλεσαν 3 πυρκαγιές στη Μαγούλα Ελευσίνας στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Χθες συνελήφθησαν άλλοι τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών προκάλεσαν την πυρκαγιά στην Κορομηλιά Δομοκού. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο έδωσαν σκληρή μάχη για να σώσουν τον οικισμό που απειλήθηκε, καθώς η φωτιά ξέσπασε δίπλα σε σπίτια» σημειώνει.



Όπως υπενθυμίζει ο Βασίλης Κικίλιας, ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει ποινές κάθειρξης έως 10 έτη για τους εμπρησμούς από αμέλεια- καθώς το αδίκημα πλέον έχει μετατραπεί σε κακούργημα- και έως 20 χρόνια για τους εμπρησμούς από πρόθεση.

Δεν θα σταματήσουμε να ερευνούμε σε βάθος μία προς μία όλες τις πυρκαγιές, έτσι ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και να πληρώνουν τις συνέπειες των εγκληματικών ενεργειών τους, αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.



