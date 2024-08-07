Η μεγάλη στιγμή είναι σήμερα το απόγευμα.

Φυσικά και αναφερόμαστε στην απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Μίλτο Τεντόγλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για την χθεσινή νέα του μεγάλη επιτυχία στο άλμα εις μήκος.

Βάσει του προγράμματος που υπάρχει στον στίβο στη σημερινή ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων η συγκεκριμένη «τελετή» είναι προγραμματισμένη περίπου για τις 19:37.

Η απονομή θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, η οποία θα έχει ήδη σύνδεση για τα αγωνίσματα του στίβου της ημέρας.

