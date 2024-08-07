O Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία το βράδυ της Τρίτης, πετώντας στα ουράνια με άλμα 8,48 μ.,επιτυγχάνοντας στον τελικό του άλματος εις μήκος το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα και το δεύτερο Ολυμπιακό του μετάλλιο, αλλά και το 7ο της Ελλάδας στους Αγώνες στο Παρίσι.

Ήδη βρίσκεται μια ανάσα από το να «σπάσει» το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, το οποίο κατέχει ο Λούης Τσάτουμας με 8.66μ, με τον ίδιο να έχει κορυφαία επίδοση τα 8,65μ.

Πλέον, κατέχει και μια ιστορική θέση: εκείνη δίπλα στο όνομα του θεού του στίβου, Καρλ Λιούις. Οι δυο τους είναι οι μόνοι με δυο σερί Ολυμπιακά μετάλλια: το 2021 και το 2024 ο Έλληνας, ενώ ο Αμερικανός κατέχει τέσσερα συνεχόμενα χρυσά από το 1984 έως το 1996.

Ένα παιδί από τα Γρεβενά που ήθελε απλά να «πετάει»

Ο Μίλτος από μικρή ηλικία είχε χόμπι το παρκούρ, κάτι που φαίνεται τον βοήθησε στη μετέπειτα καριέρα του. Στα 15 του χρόνια ξεκίνησε τον στίβο, μια κίνηση η οποία θα του αλλάξει τη ζωή. Ωστόσο η καριέρα του απογειώθηκε, όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση να συνεργαστεί με τον κορυφαίο προπονητή στα άλματα, Γιώργο Πομάσκι, με τους δυο τους να έχουν συνθέσει ένα αήττητο δίδυμο.

Από μικρή ηλικία ο Τεντόγλου έδειξε ότι δεν είναι ένας απλός αθλητή, με τις αποδόσεις του να είναι ξεχωριστές. Ωστόσο η αρχή για το τι θα ακολουθήσει έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, όταν πλέον το όνομα του έγινε ευρέως γνωστό σε κάθε γωνία της Ελλάδας.

Ο Τεντόγλου διαθέτει τεράστια αδυναμία στα anime, με τον ίδιο πολλές φορές πριν και μετά τους αγώνες του να μιμείται χαρακτήρες, αλλά και σκηνές από τα Ιαπωνικά καρτούν.

«Ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά είναι οκ το 8,48»

Ο Έλληνας πρωταθλητής από την πλευρά του βέβαια, τόνισε πως θα ήθελε κάτι παραπάνω σαν επίδοση από το 8,48 που του χάρισε την… κορυφή. Διότι έτσι, θα το διασκέδαζε και ο ίδιος περισσότερο.

Στη συνέχεια, ο Τεντόγλου ανέφερε πως είπε μετά τον τελικό του μήκους στον προπονητή του, Γκιόργκι Πομάσκι, πως δεν ήταν τόσο καλός σήμερα.

Έστειλε μάλιστα και το μήνυμά του στους Έλληνες που τον παρακολούθησαν, λέγοντας πως ελπίζει να τους έκανε έστω και λίγο υπερήφανους και να γελάσουν!

«Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κατάφερα σήμερα. Ήθελα κάτι παραπάνω σαν επίδοση, σαν κάτι να μου έλειπε. Αλλά το πάλεψα. Ειδικά στο τέλος άρχισα να ξυπνά λίγο, στα δύο άλματα. Το πέμπτο ήταν πολύ καλό, ήταν 8.31 με πάτημα αρκετά πίσω, θα πήγαινε για πολύ μεγάλο. Πήγα να ρισκάρω στο έκτο, να πατήσω ίσα ίσα, αλλά δεν έκατσε. Ο αέρας άλλαζε συνέχεια, ήταν δύσκολος αγώνας», είπε αρχικά.

Για το τι παραπάνω που ήθελε ενώ κλείδωσε δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο σε ΟΑ: «Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά σαν επίδοση ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω για εμένα, να το ευχαριστηθώ πιο πολύ».

Τι είπε στο τέλος με τον Πομάσκι: «Του είπα ότι δεν ήμουν καλός, μου λέει δεν πειράζει το πήραμε ξανά, δεύτερη φορά, εγώ του έλεγα πως δεν ήμουν καλός».

Για το που βάζει τον πήχη πλέον: «Πάντα υπάρχει καλύτερο, αλλά κάθε στάδιο, κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, κάποια ημέρα σε κάποιο άλλο σημείο της γης μπορεί να έκανα κάτι καλύτερο. Το 8.48 είναι οκ, εντάξει».

Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα στους Έλληνες: «Ευχαριστώ, έβλεπα τις τελευταίες ημέρες πολλά μηνύματα και πολλά πράγματα για εμένα, τους ευχαριστώ για τη στήριξη. Ελπίζω να σας έκανα έστω λίγο χαρούμενους, έστω λίγο να χαμογελάσατε. Δεν τελείωσαν σήμερα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουμε ακόμα και άλλους αθλητές».

Αγκαλιές και πειράγματα για τον Τεντόγλου στο Ολυμπιακό Χωριό

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης επέστρεψε τα ξημερώματα στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου έχει καταλύσει η ελληνική αποστολή, και εκεί τον υποδέχθηκαν ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, η πρόεδρος του Σέγας, Σοφία Σακοράφα, και τα άλλα μέλη της «γαλανόλευκης».

Αρκετοί εξ αυτών του έκαναν πλάκα για τη δήλωσή του πως δεν ήταν «τόσο καλός», αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει το χρυσό, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή με την αγκαλιά από τον καλό του φίλο, Εμαννουήλ Καραλή, ο οποίος λίγη ώρα νωρίτερα είχε πάρει στα χέρια του το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε τη Δευτέρα στο επί κοντώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.