Μόλις μία ημέρα μετά το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι χάρη στο Μίλτο Τεντόγλου και την καταπληκτική του εμφάνιση το βράδυ της Τρίτης η δράση για την ελληνική αποστολή συνεχίζεται, με τον τελικό της Κατερίνας Στεφανίδη και τον προημιτελικό της Εθνικής πόλο ανδρών να ξεχωρίζουν από την 12η ημέρα.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη η ελληνική εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι αρκετά δυναμική, με τους αθλητές μας να διεκδικούν μετάλλια, αλλά και προκρίσεις.

Δεν τα κατάφερε στον πρώτο της αγώνα στο Ολυμπιακό τουρνουά η Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία ηττήθηκε με 3-2 στην προημιτελική φάση από την Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε.

Στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένγκο με βολή στα 63.22 μ. στην τρίτης της προσπάθεια εξασφάλισε εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, έχοντας την 5η καλύτερη επίδοση και ατομικό ρεκόρ για φέτος, το οποίο ήταν στα 61,71μ.

Το βράδυ, στις 19:15, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στον τελικό του άλματος επί κοντώ, θέλοντας να χαρίσει ένα ακόμα μετάλλιο στη χώρα μας, ενώ δράση θα έχουμε και στην ιστιοπλοΐα, με τους Κάμερον Μαραμενίδης και τα αδέρφια Σπανάκη.

Τέλος, το απόγευμα, στις 16:35, η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, θα διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά κόντρα στη Σερβία!

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πάλη

12:28 Μαρία Πρεβολαράκη – Annika WENDLE (GER) Ελευθέρα 53κ. – 1/8 Finals

13:50 1/4 Finals εφόσον προκριθεί

19:55 Ημιτελικός εφόσον προκριθεί

Στίβος

12:50 Ελίνα Τζένγκο – ακοντισμός – Προκριματικά – Group B

19:15 Κατερίνα Στεφανίδη – Αριάδνη Αδαμοπούλου – Επί Κοντώ – Τελικός

Ιστιοπλοΐα

13:23 Κάμερον Μαραμενίδης – Kite (Race 11- 16)

16:45 Οδυσσέας Σπανάκης / Αριάδνη Σπανάκη – 470 Μεικτό

Πόλο ανδρών

16:35 Ελλάδα – Σερβία

