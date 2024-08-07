Ένα ιστορικό επίτευγμα σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς έγινε μόλις ο δεύτερος άλτης στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που κατακτά back to back χρυσό μετάλλιο μετά τον θρυλικό Καρλ Λιούις.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης επέστρεψε τα ξημερώματα στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου έχει καταλύσει η ελληνική αποστολή, και εκεί τον υποδέχθηκαν ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, η πρόεδρος του Σέγας, Σοφία Σακοράφα, και τα άλλα μέλη της «γαλανόλευκης».

Αρκετοί εξ αυτών του έκαναν πλάκα για τη δήλωσή του πως δεν ήταν «τόσο καλός», αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει το χρυσό, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή με την αγκαλιά από τον καλό του φίλο, Εμαννουήλ Καραλή, ο οποίος λίγη ώρα νωρίτερα είχε πάρει στα χέρια του το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε τη Δευτέρα στο επί κοντώ.

Λίγο νωρίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε στην κάμερα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκφράζοντας τη χαρά του για την ανταπόκριση του κόσμου πριν και μετά τη χθεσινή του εμφάνιση στο Παρίσι.

«Νιώθω τη χαρά. Βλέπω πολλά σχόλια, πολλά βίντεο, φωτογραφίες και μηνύματα. Μου αρέσουν αυτά. Χαίρομαι που κατάφερα να ευχαριστήσω τους Έλληνες που παρακολουθούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να σας κάνω περήφανος, όπως και τα άλλα παιδιά. Είτε πήραν μετάλλιο είτε όχι», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής.

«Μας ανεβάζει αυτό. Ελπίζω να δώσω τη θέληση για να αγωνιστούν ακόμα καλύτερα».

