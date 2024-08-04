Σημαντικά γεγονότα για την ελληνική αποστολή περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Δευτέρας (05/08) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή, που θα διεκδικήσει το μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ. Επίσης, την πρεμιέρα της στο Παρίσι θα κάνει η Κατερίνα Στεφανίδη, που ρίχνεται στη «μάχη» των προκριματικών του επί κοντώ γυναικών μαζί με τις Ελένη Πόλακ και Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι και το ματς της Ελλάδας με την Ιταλία, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Πόλο Ανδρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σκοποβολή

10:00 Ευθύμιος Μίτας – Εμμανουέλα Κατζουράκη – Skeet Μεικτό ομαδικό – Προκριματικά

16:30 Τελικός εφόσον προκιρθούν

Στίβος

11:40 Ελένη Πόλακ – Κατερίνα Στεφανίδη – Επί Κοντώ – Προκριματικά Group A

11:40 Αριάδνη Αδαμοπούλου – Επί Κοντώ – Προκριματικά Group Β

13:50 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου – Repechage 200m. Heat 1

20:00 Εμμανουήλ Καραλής – Επί Κοντώ – Τελικός

Ιστιοπλοΐα

13:23 Κάμερον Μαραμενίδης – Kite (Race 5,6,7,8)

16:35 Αριάδνη Σπανάκη / Οδυσσέας Σπανάκης – 470 (Race 7 & 8)

Ιππασία

15:00 Ιόλη Μυτιληναίου – Υπερπήδηση εμποδίων – Προκριματικά

Υδατοσφαίριση Ανδρών

16:10 ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ

