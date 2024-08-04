Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένατη θέση για την Γκούσιν στο ύψος

Δεν κατέφερε να μπει στην πρώτη οκτάδα στον τελικό του ύψους γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Τατιάνα Γκούσιν και πήρε την ένατη θέση στον αγώνα

Τατιάνα Γκούσιν

Ένατη θέση για την Τατιάνα Γκούσιν στον τελικό του ύψους γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε με την πρώτη το αρχικό ύψος, το 1,86, όμως απέτυχε στο 1,91 και στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε στο συγκεκριμένο ύψος, ρίχνοντας ;oλες τις φορές τον πήχη με τον ίδιο τρόπο κι ολοκλήρωσε πρόωρα τον αγώνα της.

Πάντως, με την εξέλιξη που έχει ο αγώνας η Γκούσιν θα χρειαζόταν να ξεπεράσει το 1,95 για να μπει στην οκτάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Ύψος στίβος
