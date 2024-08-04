Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένατη θέση για την Γκούσιν στο ύψος

Ένατη θέση για την Τατιάνα Γκούσιν στον τελικό του ύψους γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε με την πρώτη το αρχικό ύψος, το 1,86, όμως απέτυχε στο 1,91 και στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε στο συγκεκριμένο ύψος, ρίχνοντας ;oλες τις φορές τον πήχη με τον ίδιο τρόπο κι ολοκλήρωσε πρόωρα τον αγώνα της.

Πάντως, με την εξέλιξη που έχει ο αγώνας η Γκούσιν θα χρειαζόταν να ξεπεράσει το 1,95 για να μπει στην οκτάδα.

