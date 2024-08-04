Το Βέλγιο αποσύρθηκε από τον αγώνα τριάθλου μεικτής σκυταλοδρομίας τη Δευτέρα και η Ελβετία αναγκάστηκε να «ανακατέψει» το ρόστερ της αφού αθλητές και από τις 2 χώρες αρρώστησαν μετά τους αρχικούς αγώνες τριάθλου την περασμένη εβδομάδα.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τον αγώνα αφού αρρώστησε μία από τις τριαθλήτριές του, η Claire Michel, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή του. Η δήλωση δεν διευκρίνισε την ασθένεια της Μισέλ, η οποία αναφέρθηκε λίγες μέρες αφότου κολύμπησε στον ποταμό Σηκουάνα κατά τη διάρκεια του τριάθλου γυναικών την Τετάρτη.

«Η Claire Michel, μέλος της σκυταλοδρομίας, είναι δυστυχώς άρρωστη και πρέπει να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό», αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της BOIC (Ολυμπιακή επιτροπή του Βελγίου) και του Βελγικού Τριάθλου.

H Michel τερμάτισε 38η στον αγώνα τριάθλου γυναικών την Τετάρτη.

Η δήλωση έχει επίσης «αιχμές» που φαινόταν να απευθύνονται στους διοργανωτές: «Η COIB και το Belgian Triathlon ελπίζουν ότι θα αντληθούν διδάγματα για μελλοντικούς αγώνες τριάθλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως η εγγύηση των ημερών προπόνησης, οι ημέρες αγώνων και η μορφή του αγώνα, που πρέπει να αποσαφηνίζονται εκ των προτέρων και να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα για τους αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης.»

Η ελβετική ομάδα, εν τω μεταξύ, έπρεπε να αντικαταστήσει τον Adrien Briffod, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω γαστρεντερικής λοίμωξης. Ο Simon Westermann θα τον αντικαταστήσει.

Ο Επικεφαλής Ιατρός των Ολυμπιακών Αγώνων της Ελβετίας Hanspeter Betschart σημείωσε ότι δεν είναι σαφές εάν η μόλυνση του Briffod σχετίζεται με την ποιότητα του νερού του Σηκουάνα.

«Έρευνα σε συναδέλφους μου από άλλες χώρες δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής καμία συσσώρευση γαστρεντερικών παθήσεων μεταξύ των αθλητών που ξεκίνησαν τον ατομικό αγώνα την περασμένη Τετάρτη», είπε ο Betschart.

Με πληροφορίες από CNN

Πηγή: skai.gr

