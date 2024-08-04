Η Εθνική Γυναικών έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην οικοδέσποινα Γαλλία, τη νίκησε 11-4 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά πόλο, όπου θα παίξει με την Αυστραλία.

Δείτε τα highligjhts του αγώνα:

Το ματς

Οι δυο ομάδες μπήκαν άσχημα στο ματς, κάνοντας κακές επιθετικές επιλογές στις πρώτες τους επιθέσεις. Η Ελλάδα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, με την Ελένη Ξενάκη να εκμεταλλεύεται την παίκτρια παραπάνω και να γράφει το 0-1. Η Μαργαρίτα Πλευρίτου με μακρινό σουτ έγραψε το 0-2 για τη «γαλανόλευκη», ενώ η Έρτσκα έδωσε την πρώτη λύση στις γηπεδούχες από την περιφέρεια για το 1-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι Γαλλίδες έπαιξαν εξαιρετικά στην παραπάνω και ισοφάρισαν σε 2-2 με τη Ραντοσάβλιεβιτς. Οι Ελληνίδες παίκτριες συνέχισαν να μην εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματά τους και τελικά η Γαλλία έκανε την ανατροπή με τη Βερνού να γράφει το 3-2. Η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι αλλά η Νίνου δεν κατάφερε να νικήσει τη Ραϊκρόου η οποία έμοιαζε απροσπέλαστη, μέχρι η Ξενάκη να ισοφαρίσει σε 3-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Χυδηριώτη με ωραίο σουτ από την περιφέρεια έδωσε ξανά προβάδισμα στην Ελλάδα (3-4), ενώ η Μυριοκεφαλιτάκη έφερε ξανά την Εθνική μπροστά με διαφορά δύο τερμάτων (3-5). Η Γιαννοπούλου έφυγε στην κόντρα και σκόραρε για το 3-6. Η Γαλλία μείωσε με πέναλτι της Βερνού (4-6) και κάπου εκεί έληξε το τρίτο οκτάλεπτο.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Β. Πλευρίτου έφερε για πρώτη φορά την Ελλάδα στο +3 (4-7), ενώ λίγο αργότερα η Ξενάκη σκόραρε και αυτή για το 4-8. Η Β. Πλευρίτου εκμεταλλεύτηκε την παίκτρια παραπάνω και έγραψε το 4-9, ενώ η Γιαννοπούλου υπέγραψε τον θρίαμβο της Εθνικής με 4-10. Η Βασιλική Πλευρίτου έγραψε το 4-11 με πέναλτι, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ματς.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 3-3, 4-6, 4-11

Ελλάδα (Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου, Μαργαρίτα Πλευρίτου 1, Ξενάκη 3, Ασημάκη, Πάτρα, Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου 3, Γιαννοπούλου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Σταματοπούλου

Γαλλία (Λοράντος): Ραϊκρόου, Αντρές, Ερτό, Μπουλουκμπασί, Γκιγιέ, Έρτσκα 1, Νταλιόν, Μπατού, Βερνού 2, Ραντοσάβλιεβιτς 1, Ρασπό, Ντουλέ, Μαρτινό.

