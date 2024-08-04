Δίχως να ιδρώσει καθόλου, παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν πρωί και δεν του αρέσει καθόλου (!), ο Μίτλος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,32 μ. στην πρώτη του προσπάθεια και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του άλματος εις μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!
Στο πλευρό του Έλληνα Ολυμπιονίκη βρέθηκε ο πολύ καλός του φίλος, Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος χθες πήρε την πρόκριση στον τελικό του επί κοντό!
Λίγη ώρα μετά τον σημερινό αγώνα του Μίλτου, ο «Μανόλο» ανέβασε story τους δύο αθλητές να περπατούν στα πέριξ του «Παρκ ντε Πρενς» χαρούμενοι για τις επιδόσεις τους, με τον Τεντόγλου αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Easy, αυτός τρία άλματα για να περάσει τελικό, εγώ ένα!», με τον Καραλή να ξεσπά στα γέλια!
