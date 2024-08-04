Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικό τρολάρισμα Τεντόγλου σε Καραλή: «Easy, αυτός τρία άλματα για να περάσει τελικό, εγώ ένα!» (Βίντεο)

Ο Μίλτος Τεντόγλου τρόλαρε τον πολύ καλό του φίλο, Εμμανουήλ Καραλή, λίγη ώρα μετά την εντυπωσιακή του πρόκριση στον τελικό του άλματος εις μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!  

Τεντόγλου σε Καραλή

Δίχως να ιδρώσει καθόλου, παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν πρωί και δεν του αρέσει καθόλου (!), ο Μίτλος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,32 μ. στην πρώτη του προσπάθεια και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του άλματος εις μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

Στο πλευρό του Έλληνα Ολυμπιονίκη βρέθηκε ο πολύ καλός του φίλος, Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος χθες πήρε την πρόκριση στον τελικό του επί κοντό!

Λίγη ώρα μετά τον σημερινό αγώνα του Μίλτου, ο «Μανόλο» ανέβασε story τους δύο αθλητές να περπατούν στα πέριξ του «Παρκ ντε Πρενς» χαρούμενοι για τις επιδόσεις τους, με τον Τεντόγλου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Easy, αυτός τρία άλματα για να περάσει τελικό, εγώ ένα!», με τον Καραλή να ξεσπά στα γέλια!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Εμμανουήλ Καραλής Ολυμπιακοί Αγώνες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark