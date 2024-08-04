Γεμάτος αυτοπεποίθηση και με το γνωστό του... κουλ ύφος παρουσιάστηκε στις δηλώσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά την πρόκρισή του -με το πρώτο άλμα- στον τελικό του μήκους.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης υπογράμμισε ότι η σημερινή του επίδοση (8,32μ.) ήταν κάτι απλό για εκείνον, καθώς και ότι μπορεί να κάνει ρεκόρ. Επίσης, χαρακτήρισε ως... παπατζιλίκια τα όσα λέγονται για το ταρτάν.

Αναλυτικά, ο Μίλτος Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ μίλησε για:

-την επίδοσή του: «Το στάδιο είναι πολύ καλό. Είχε λίγο κρύο για μένα σήμερα. Εντάξει, Έλληνες είμαστε, έχει πολλή ζέστη στην Ελλάδα. Είχε και πολύ άνεμο. Εντάξει, για μένα δεν ήταν κάτι να κάνω 8,15μ. και 8,30μ. Μπορώ να πηδήξω πολύ παραπάνω, ήταν κάτι πολύ απλό για μένα σήμερα. Ήταν ελεγχόμενη προσπάθεια. Θα δούμε σε δύο μέρες».

-το ταρτάν: «Αυτά που λένε για το 2%, δεν ξέρω για το πόσο ισχύει, νομίζω είναι… παπατζιλίκια.. Μοιάζει πολύ με το Τόκιο. Εγώ σε αυτά τα ταρτάν πιάνω πολύ την αντίδραση».

-την κατάστασή του: «Εάν με ευνοούσε λίγο ο καιρός, θα μπορούσα και λίγο παραπάνω. Για να κάνεις ρεκόρ, πρέπει να σε ευνοούν λίγο οι συνθήκες, δεν κάνεις έτσι εύκολα. Αλλά μπορώ να κάνω ρεκόρ».

