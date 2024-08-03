Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την εξαιρετική περίοδο που διανύει και προκρίθηκε στον τελικό (Δευτέρα 5/8, 20:00 ώρα Ελλάδας) των Ολυμπιακών Αγώνων, που φιλοξενούνται στο Παρίσι.

Ο «Μανόλο» αγωνίσθηκε στον πρώτο προκριματικό όμιλο και άφησε το πρώτο ύψος (5.40μ.), ενώ πήρε το «εισιτήριο» με χαρακτηριστική άνεση, καθώς είχε επιτυχημένα άλματα με την πρώτη προσπάθεια στα 5.60μ, στα 5.70μ και στα 5.75 μέτρα.

Το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6.24μ, Αρμάντ Ντουπλάντις, ήταν εντυπωσιακός στον προκριματικό, καθώς υπερέβη τα 5.75 μέτρα με την πρώτη προσπάθεια (σ.σ. είχε ακόμη μία επιτυχημένη προσπάθεια στα 5.60μ.), περνώντας περίπου 40 (!) εκατοστά πάνω από τον πήχη.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο πρόκρισης ήταν πέντε μέτρα και 80 εκατοστά, ωστόσο δεν χρειάσθηκαν προσπάθειες σε αυτό το ύψος, δεδομένου ότι η πρόκριση κρίθηκε χαμηλότερα (5.75μ.).

Οι επικοντιστές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα τρία μετάλλια, είναι οι εξής:



Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα)

Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία)

Βάλτερ Κρέϊς (Λετονία)

Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία)

Ερσού Σασμά (Τουρκία)

Μένο Φλούν (Ολλανδία)

Τζον Ερνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες)

Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ)

Ολεγκ Τσέρνικελ (Γερμανία)

Μποκάϊ Χουάνγκ (Κίνα)

Μπο Κάντα Μπέρε Λίτα (Γερμανία)



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

