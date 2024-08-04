Την απευθείας πρόκριση στον τελικό του μήκους εξασφάλισε ο Μίλτος Τεντόγλου με το πρώτο του άλμα που έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο εμφανίστηκε στην 14η θέση της προκριματικής φάσης του μήκος και με επίδοση στα 8,32 μ., προκρίθηκε απευθείας στον τελικό του αγωνίσματός του στο Παρίσι.

Πλέον ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να κάνει άνετος τις προσπάθειές του, κυνηγώντας μία πολύ καλύτερη επίδοση, και περιμένοντας να τσεκάρει την κατάσταση των αντιπάλων του για τον τελικό.

Μετά την πρώτη του προσπάθεια, ο Τεντόγλου κατευθύνθηκε στον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, για τις απαραίτητες οδηγίες για τη συνέχεια της προκριματικής σειράς.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την πρόκρισή του είπε για:

-την επίδοσή του: «Το στάδιο είναι πολύ καλό. Είχε λίγο κρύο για μένα σήμερα. Εντάξει, Έλληνες είμαστε, έχει πολλή ζέστη στην Ελλάδα. Είχε και πολύ άνεμο. Εντάξει, για μένα δεν ήταν κάτι να κάνω 8,15μ. και 8,30μ. Μπορώ να πηδήξω πολύ παραπάνω, ήταν κάτι πολύ απλό για μένα σήμερα. Ήταν ελεγχόμενη προσπάθεια. Θα δούμε σε δύο μέρες».

-το ταρτάν: «Αυτά που λένε για το 2%, δεν ξέρω για το πόσο ισχύει, νομίζω είναι… παπατζιλίκια.. Μοιάζει πολύ με το Τόκιο. Εγώ σε αυτά τα ταρτάν πιάνω πολύ την αντίδραση».

-την κατάστασή του: «Εάν με ευνοούσε λίγο ο καιρός, θα μπορούσα και λίγο παραπάνω. Για να κάνεις ρεκόρ, πρέπει να σε ευνοούν λίγο οι συνθήκες, δεν κάνεις έτσι εύκολα. Αλλά μπορώ να κάνω ρεκόρ»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελικός του μήκους στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι την Τρίτη (6/8) στις 21:15.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.