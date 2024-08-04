Με χρόνο 23:06 η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισε στην 4η θέση της 5ης προκριματικής σειράς των 200μ. γυναικών και θα βρεθεί στο ρεπεσάζ το πρωί της Δευτέρας (05/08) για μια θέση στο μεγάλο τελικό.

Στις δηλώσεις της μετά την προσπάθειά της ανέφερε πως δεν είναι ικανοποιημένη από τις επιδόσεις της και παρότι είναι επιτυχία που βρίσκεται στο Παρίσι, τόνισε ότι δεν της αρκεί και θέλει το κάτι παραπάνω:

«Προς το παρόν δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από τις επιδόσεις μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι επιτυχία που είμαι εδώ, αλλά δεν μου αρκεί, θέλω κάτι παραπάνω. Το καλό είναι ότι υπάρχει πια ρεπεσάζ. Η πρόκριση είναι μέσα στις δυνατότητές μου.

Νιώθω καλά, αλλά νομίζω ότι το χάνω στο τέλος με το μυαλό μου, δεν το διαχειρίζομαι καλά και σφίγγω. Αυτός ο νέος κανονισμός με το ρεπεσάζ είναι θετικός δίνω σε όλους μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι κάτι πολύ καλό.

Σήμερα, πάντως, περίμενα να περάσω απ’ ευθείας, να βγάλω ένα χρόνο κάτω από τα 23’’ γιατί νιώθω πολύ καλά. Θα δούμε αύριο. Στα τελευταία μέτρα σήμερα, όπως και προχθές στα 100 τελευταία μέτρα, το έχασα. Πιστεύω είναι περισσότερο στο μυαλό αυτό, το πως δηλαδή διαχειρίζεται η κάθε μία τη στιγμή», ενώ για την ατμόσφαιρα του σταδίου:

«Νομίζω ότι ως διοργάνωση δε διαφέρει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Βέβαια, εδώ το στάδιο είναι γεμάτο κι αυτό είναι λίγο αγχωτικό, αλλά είναι τέλεια η ατμόσφαιρα».

Από την άλλη, η Κύπρια, Ολίβια Φωτοπούλου με 23:07 κατέλαβε την 5η θέση και θα αγωνιστεί κι αυτή στο ρεπεσάζ για να εξασφαλίσει θέση στον τελικό.

