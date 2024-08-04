Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Κατζουράκη πέρασε στον απογευματινό τελικό της σκοποβολής

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Εμμανουέλα Κατζουράκη στο δεύτερο σκέλος του προκριματικού στο σκητ της σκοποβολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στο Σατορού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε τη σημερινή προσπάθειά της με 50/50 βολές (25/25 και 25/25) και, σε συνδυασμό με το 72/75 (24/25, 24/25 και 24/25) της χθεσινής πρώτης ημέρας των προκριματικών, πήρε με 122/125 βολές το εισιτήριο για τον απογευματινό τελικό (4/8, 16:30).

«Είναι μία ιδιαίτερη στιγμή. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, πάρα πολλά πράγματα που ήταν εκτός προγράμματος. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να είμαστε έτοιμοι. Είναι εξαιρετικό ότι βρισκόμαστε εδώ, έδωσε καρπούς η προσπάθεια», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα η Έμμα Κατζουράκη.

«Είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι στις έξι καλύτερες αθλήτριες του κόσμου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.