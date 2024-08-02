Σε φιέστα μίσους και «πολιτισμικό πόλεμο» εξελίχθηκε η υπόθεση της 25χρονης Αλγερινής μποξέρ, Ιμάν Καλίφ, με αφορμή τον αγώνα της εναντίον της Ιταλίδας αθλήτριας, Άντζελα Καρίνι, η οποία εγκατέλειψε τον αγώνα, αφού δέχτηκε μια γροθιά στη μύτη. Η αθλήτρια αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στην Αλγερινή, έβαλε τα κλάματα και δήλωσε ότι «ποτέ δεν με έχουν χτυπήσει τόσο δυνατά» και πως «αυτό είναι άδικο».

Το περιστατικό πήρε τεράστιες διαστάσεις, τα ΜΜΕ έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την Αλγερινή αθλήτρια ως «άνδρα» που κλέβει τη θέση των γυναικών στα σπορ, ενώ κάποιοι έφτασαν στο σημείο να κάνουν λόγο μέχρι και για «γυναικεία κακοποίηση», εξαιτίας της… woke ατζέντας!

Η Ολυμπιονίκης πυγμάχος, η οποία προκάλεσε διεθνή αντιπαράθεση για το φύλο, καθώς διέλυσε χθες, Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024, την αντίπαλό της σε 46 δευτερόλεπτα, μίλησε για τη «γενναιότητά» της να ξεπεράσει μια ζωή γεμάτη αντιξοότητες και να φτάσει στην κορυφή. Ένας δρόμος, που όπως εξήγησε η ίδια, δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.

Η «βιολογικά αρσενική» αθλήτρια διηγήθηκε πώς κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και πώς από την πώληση ψωμιού στους δρόμους της Αλγερίας να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της. Ήταν ένας δάσκαλος που τη βοήθησε να κάνει τις αδυναμίες της δύναμή της και να στρέψει το ενδιαφέρον της στο άθλημα λόγω των σωματικών της προσόντων.

Αλλά ακόμη και τότε, αντιμετώπισε προκαταλήψεις, καθώς η συντηρητική οικογένεια και το μέρος που ζούσε θεωρούσαν ότι αυτό το άθλημα ήταν μόνο για άνδρες. Η Καλίφ βίωσε πολλές φορές τον ρατσισμό στο πετσί της και έδωσε και δίνει καθημερινές μάχες για την ίδια της την ύπαρξη.

Σε μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή της πριν από τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Καλίφ μίλησε για τον αποκλεισμό της -στο παρελθόν- από την ομοσπονδία του μποξ (είχε αποκλειστεί από το παγκόσμιο του 2023, αφού δεν πέρασε το τεστ εγκυρότητας φύλου), καθώς φέρεται να είχε υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης. «Ήθελα να δείξω σε όλο τον κόσμο τι γενναία γυναίκα είναι η Imane Khelif», είπε με συγκίνηση η ίδια.

Ο αγώνας της στο Παρίσι πρόκειται να μείνει ως ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και έχει προκαλέσει χάος, με τη ΔΟΕ να τοποθετείται για το ζήτημα, πολιτικοί, αθλητές και χρήστες των social media να παίρνουν θέση και την Ιμάν Καλίφ να γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος των αγώνων ή καλύτερα… σάκος του μποξ.

Για την Καλίφ έγιναν χιλιάδες υποτιμητικά σχόλια για την εμφάνισή της, ότι δήθεν είναι άντρας ή ότι είναι τρανς και στη συνέχεια ότι έχει «ανδρικά χρωμοσώματα». Η Καλίφ γεννήθηκε γυναίκα -με γυναικεία γενετικά χαρακτηριστικά- και μεγάλωσε σε μια συντηρητική χώρα που η ομοφυλοφιλία και η φυλομετάβαση διώκονται ποινικά.

Όσον αφορά στο γιατί η ίδια επέλεξε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα όπως αναφέρει: «Ήταν καθαρή τύχη και ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μια μέρα θα γινόμουν πυγμάχος ή παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάντα αγαπούσα το ποδόσφαιρο και έπαιζα στο μικρό μου χωριό. Ο πατέρας μου πάντα προτιμούσε το ποδόσφαιρο από την πυγμαχία. Ωστόσο, ήμουν καλή στον αθλητισμό στο σχολείο μου και ο δάσκαλός μου με ενθάρρυνε να γίνω πυγμάχος, λόγω των σωματικών μου προσόντων», εξήγησε. Η Καλίφ ερωτεύτηκε την πυγμαχία μόλις μπήκε για πρώτη φορά στο ρινγκ, όπως λέει.

Περιέγραψε την παιδική της ηλικία ως «πραγματικά δύσκολη», ενώ μίλησε, επίσης, για το γεγονός ότι έπρεπε να ταξιδεύει μεταξύ του χωριού της και της πόλης όπου έκανε την προπόνησή της, προσθέτοντας: «Αυτά είναι εμπόδια που αντιμετώπισα όταν ξεκίνησα. Έτυχε να πουλάω ψωμί στον δρόμο, μάζευα πιάτα και άλλα αντικείμενα για να κερδίζω χρήματα και να μπορώ να μετακινούμαι, επειδή προέρχομαι από μια πολύ φτωχή οικογένεια».

