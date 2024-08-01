Ούτε ένα λεπτό δεν είχε περάσει από την έναρξη του αγώνα πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι αποχώρησε με κλάματα από το παιχνίδι με την Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία. Μόλις 46'' χρειάστηκαν για να αποχωρήσει από το ρινγκ η πυγμάχος από την Ιταλία αφήνοντας το κοινό απορημένο για το τι έχει συμβεί.

An absolute travesty at the Olympics.



Angela Carini is forced to box against a biological male. She quits after just 45 seconds, and cries hysterically as her opponent is declared the winner.

Ποιος ήταν ο λόγος της απόφασής της Καρίνι

Η ίδια επικαλείται μια γροθιά, αλλά η πραγματικότητα είναι αλλού, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ. Επισημαίνουν ότι υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις, τις οποίες είχε εκφράσει η ιταλική αποστολή και η ίδια η Καρίνι για τη συμμετοχή της Ιμάν Κελίφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Ιμάν Κέλιφ έχει κάνει αλλαγή φύλου. Το περασμένο έτος είχε αποκλειστεί από την παγκόσμια ομοσπονδία για τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά τα αποτελέσματα των τεστ που είχε κάνει. Ένα από τα τεστ αυτά, το οποίο αποκαλείται «sex test», μετρά τις ορμόνες του αθλητή, ή της αθλήτριας, όπως τεστοστερόνη, και ένας από τους λόγους που αυτός γίνεται είναι για τις αθλήτριες που έχουν κάνει αλλαγή φύλου.

Σε αυτό η Κελίφ είχε κοπεί έχοντας δώσει αποτελέσματα τα οποία ήταν αρκετά ανεβασμένα, από τα ιατρικά αποδεκτά για τις γυναίκες πυγμάχους, καθώς τα επίπεδα της τεστοστερόνης βρίσκονταν σε επίπεδα των ανδρών πυγμάχων.

Η ιταλική αποστολή είχε εκφράσει την αντίρρησή της για το γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων είχε δώσει το ΟΚ στην Κελίφ να αγωνιστεί, κάτι που όμως είχε γίνει προφανώς με την Κελίφ να περνάει από τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αλγερίας πριν τον αγώνα είχε επιτεθεί στην Ιταλική Επιτροπή κάνοντας λόγο για προσβλητική επίθεση προς την αθλήτρια της. Μάλιστα σε αυτή είχε επισημάνει ότι η Κελίφ είχε περάσει από τα τεστ τα οποία απαιτούνται με απόλυτη επιτυχία και έτσι μπορεί να συμμετέχει κανονικά στους αγώνες.

Τι δήλωσε η Καρίνι - «Πάντα πάλευα ενάντια σε άντρες, αλλά ένιωσα πάρα πολύ πόνο σήμερα»

Ερωτηθείσα εάν αισθάνθηκε επιβαρυμένη από τα όσα προηγήθηκαν, η Καρίνι είπε: «Δεν το έκανα για μένα. Δεν ήταν πράγματα που με σταμάτησαν ή με εμπόδιζαν ψυχικά.

Μπήκα στο ρινγκ και είπα, θα δώσω ό,τι έχω, ανεξάρτητα από τον άνθρωπο απέναντί μου, που δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Έτσι, όσον αφορά όλες τις διαμάχες, δεν με ενδιέφεραν ποτέ. Μπήκα και ήθελα απλώς να κερδίσω».

«Ήταν η πιο δυνατή γροθιά που έχω δεχθεί», ήταν το σχόλιο της Καρίνι η οποία μετά το χτύπημα που δέχθηκε αποφάσισε να σταματήσει.

«Θα μπορούσε να είναι το ματς της ζωής μου, αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προστατέψω και τη ζωή μου. Δεν φοβόμουν, δεν φοβάμαι το ρινγκ ή να χτυπηθώ.

«Έχω αγωνιστεί πολύ συχνά για την εθνική ομάδα. Προπονούμαι με τον αδερφό μου. Πάντα πάλευα ενάντια σε άντρες, αλλά ένιωσα πάρα πολύ πόνο σήμερα ».

Angela Carini (blue, female) abandons fight against Imane Khelif (red, male) a few minutes into fight

Απεσταλμένη του Θεού δήλωσε η Ιμάν Κελίφ

Η Ιμάν Κελίφ περνώντας μπροστά από τους εκπροσώπους του Τύπου, είπε ότι είναι «η εκλεκτή του Θεού για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο» κι ότι «θα νικήσει όποιον χρειαστεί» για να τα καταφέρει.

Οργή Μελόνι

Μέχρι και την αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσαν τα όσα έγιναν στον αγώνα της Καρίνι με την Κελίφ. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας σε δήλωσή της εξέφρασε την αντίδρασή της, όπως και η ιταλική ολυμπιακή επιτροπή για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Πιστεύω ότι οι αθλητές που έχουν ανδρικά γενετικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε αγώνες γυναικών. Και όχι επειδή θέλεις να κάνεις διακρίσεις σε βάρος κάποιου, αλλά για να προστατέψεις το δικαίωμα των αθλητών να μπορούν να αγωνίζονται επί ίσοις όροις», ανέφερε η Τζόρτζια Μελόνι.

Προσέθεσε ότι «Σε αυτά τα πράγματα μετράει η αφοσίωσή σου, το «κεφάλι» σου και ο χαρακτήρας σου, αλλά επίσης παίζει ρόλο να έχεις ίσα μπράτσα».

Ο Μασκ πήρε θέση

Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την αποχώρηση της Άντζελα Καρίνι από το ρινγκ. Η Ράιλι Γκέινς πρώην κολυμβήτρια του Τενεσί, με ανάρτηση της στο Χ στήριξε την Ιταλίδα πυγμάχο λέγοντάς ότι «Οι άνδρες δεν έχουν θέση στα γυναικεία αθλήματα». Ο Ίλον Μάσκ το ξανανέβασε δηλώνοντας την απόλυτη συμφωνία του.

