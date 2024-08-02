Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει διεθνώς η εικόνα της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι να αποχωρεί με κλάματα από το παιχνίδι με την Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία 46 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό της στο ρινγκ για την φάση των «16» του ολυμπιακού τουρνουά πυγμαχίας στην κατηγορία των 66 κιλών στις γυναίκες.

An absolute travesty at the Olympics.



Angela Carini is forced to box against a biological male. She quits after just 45 seconds, and cries hysterically as her opponent is declared the winner. 😡😡😡😡 pic.twitter.com/XETwtBzm6o August 1, 2024

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρζια Μελόνι, ο Ίλον Μασκ, η Βρετανίδα συγγραφέας και δημιουργός του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά και πολλοί αθλητές έσπευσαν να πάρουν το μέρος της Άντζελα Καρίνι, η οποία αν και μπήκε στο ρινγκ με αποφασιστικότητα να παλέψει, η δυνατή γροθιά που δέχθηκε στο πρόσωπο την ανάγκασε να γυρίσει στον πάγκο της και να ζητήσει από τον προπονητή της να αποχωρήσει.

«Ήταν η πιο δυνατή γροθιά που έχω δεχθεί» ήταν το σχόλιο της Καρίνι μετά το χτύπημα από την Ιμάν Κελίφ, η οποία αρνήθηκε να συνεχίσει φοβούμενη ακόμα και για τη ζωή της.

«Θα μπορούσε να είναι το ματς της ζωής μου, αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προστατέψω και τη ζωή μου. Δεν φοβόμουν, δεν φοβάμαι το ρινγκ ή να χτυπηθώ. Έχω αγωνιστεί πολύ συχνά για την εθνική ομάδα. Προπονούμαι με τον αδερφό μου. Πάντα πάλευα ενάντια σε άντρες, αλλά ένιωσα πάρα πολύ πόνο σήμερα», ανέφερε η Ιταλίδα πυγμάχος.

Ο αγώνας

Angela Carini (blue, female) abandons fight against Imane Khelif (red, male) a few minutes into fight /1 pic.twitter.com/yOIvZkDaow — FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 1, 2024

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Ιμάν Κελίφ όσο και η Λιν-Γιου Τινγκ από την Ταϊβάν, έχουν μπει στο στόχαστρο επειδή απέτυχαν σε τεστ καταλληλότητας φύλου -είχαν αποβληθεί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας το 2023 - έχοντας αποτύχει να περάσουν το τεστ εγκυρότητας φύλου (σσ. λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης).

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι που υποστήριξε ότι ο αγώνας της Καρίνι εναντίον της Χελίφ δεν ήταν αγώνας μεταξύ ίσων:

«Πιστεύω ότι οι αθλητές που έχουν ανδρικά γενετικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε αγώνες γυναικών», είπε η Μελόνι «και όχι επειδή θέλεις να κάνεις διακρίσεις σε βάρος κάποιου, αλλά για να προστατέψεις το δικαίωμα των αθλητών να μπορούν να αγωνίζονται επί ίσοις όροις». Προσέθεσε ότι «σε αυτά τα πράγματα μετράει η αφοσίωσή σου, το «κεφάλι» σου και ο χαρακτήρας σου, αλλά επίσης παίζει ρόλο να έχεις ίσα μπράτσα».

So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa. pic.twitter.com/bJ2GfAUTzq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2024

Σφοδρά επικριτικός εμφανίστηκε και ο Ίλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ έκανε repost και δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με την ανάρτηση της Αμερικανίδας κολυμβήτριας,Ράιλι Γκέινς που σχολίαζε για τον αγώνα Xελίφ-Καρίνι ότι «οι άνδρες δεν ανήκουν στα γυναικεία σπορ».

Η Βρετανίδα συγγραφέας και δημιουργός του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με μια σειρά από αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ στήριξε την Καρίνι και επέκρινε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που επέτρεψε τη συμμετοχή της Χελίφ στην κατηγορία των γυναικών. Όπως υποστήριξε ο αγώνας Xελίφ-Καρίνι ήταν στην πραγματικότητα ένας ξυλοδαρμός ενός άντρα σε μια γυναίκα και καταφέρθηκε κατά της λογικής να αγωνιστεί η Χελίφ στη γυναικεία κατηγορία.

A young female boxer has just had everything she’s worked and trained for snatched away because you allowed a male to get in the ring with her. You’re a disgrace, your ‘safeguarding’ is a joke and #Paris24 will be forever tarnished by the brutal injustice done to Carini. https://t.co/JMKzVljpyr — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

Επιπλέον, πολλοί κατήγγειλαν την απόφαση της ΔΟΕ να αγωνιστεί και με την Αλγερινή αθλήτρια. «Είναι κοροϊδία», σχολίαζαν άλλοι χρήστες ενώ μιλούσαν για «κλοπή του αγώνα» σε βάρος της Καρίνι.

In a highly emotional interview, Angela Carini has just explained that she abandoned because she had never been punched so hard.



Imane Khelif said nothing. And this is the issue that the IOC’s Mark Adams suggested everyone should just ‘dial down’.



An absolute scandal pic.twitter.com/BzKSpphhM0 — Oliver Brown (@oliverbrown_tel) August 1, 2024

Was die italienische Boxerin #AngelaCarini heute erleben musste ist eine Schande für Olympia und die ungeschönte Wahrheit über einen #Trans-Hype der alle Frauen und Mädchen degradiert, entrechtet und gefährdet. Eine Frau wird gezwungen gegen #ImaneKhelif, einen biologischen Mann… pic.twitter.com/3pMHZ5rT1j — Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) August 1, 2024

Η θέση της ΔΟΕ

Η ΔΟΕ από την πλευρά της παρά τις αντιδράσεις υπερασπίζεται την απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή των γυναικών, ενώ επικρίνει την απόφαση της IBA να τις αποκλείσει, λέγοντας ότι ελήφθη πρακτικά χωρίς την έγκριση των διοικητικών οργάνων.

Εξηγεί ακόμη ότι «έχουμε δει σε δημοσιεύματα παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με δύο αθλήτριες» και καταλήγει λέγοντας ότι «η σημερινή επιθετικότητα εναντίον των δύο αθλητριών βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αυτή την αυθαίρετη απόφαση, η οποία ελήφθη χωρίς καμιά σωστή διαδικασία».

«Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αθλείται χωρίς διακρίσεις. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στο τουρνουά πυγμαχίας των Ολυμπιακών Αγώνων συμμορφώνονται με τους κανονισμούς επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη διοργάνωση, καθώς και με όλους τους ισχύοντες ιατρικούς κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Μονάδα Πυγμαχίας Παρίσι 2024 (PBU). Όπως και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες πυγμαχίας, το φύλο και η ηλικία των αθλητών βασίζονται στο διαβατήριό τους» αναφέρει και προσθέτει πως «οι δύο αθλήτριες αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια σε διεθνείς αγώνες πυγμαχίας στην κατηγορία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020, των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (IBA) και των τουρνουά που είναι εγκεκριμένα από την IBA. Οι δύο αυτές αθλήτριες έπεσαν θύματα μιας ξαφνικής και αυθαίρετης απόφασης της IBA. Προς το τέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της IBA το 2023, αποκλείστηκαν ξαφνικά χωρίς καμία δέουσα διαδικασία».

Η απάντηση των Αλγερινών

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αλγερίας (COA) καταδίκασε την Τετάρτη τις «αβάσιμες» επιθέσεις εναντίον της πυγμάχου Ιμάνε Καλίφ.

«Η COA καταδικάζει έντονα την ανήθικη στοχοποίηση και δυσφήμιση της αξιόλογης αθλήτριάς μας, Ιμάνε Καλίφ, με αβάσιμη προπαγάνδα από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Τέτοιες επιθέσεις στην προσωπικότητα και στην αξιοπρέπειά της είναι βαθιά άδικες, ειδικά καθώς προετοιμάζεται για το αποκορύφωμα της καριέρας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η COA έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την πρωταθλήτριά μας».

