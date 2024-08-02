Λογαριασμός
«Ήταν η πιο δυνατή γροθιά που έχω φάει»: Σφοδρές αντιδράσεις για τη συμμετοχή της αλγερινής πυγμάχου - Τι λένε ΔΟΕ και Αλγερινοί

Πολιτικοί, αθλητές και χρήστες των social media πήραν θέση για τον αγώνα ανάμεσα στην Άντζελα Καρίνι και την Ιμάν Κελίφ

Καρίνι - Καλίφι

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει διεθνώς η εικόνα της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι να αποχωρεί με κλάματα από το παιχνίδι με την Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία 46 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό της στο ρινγκ για την φάση των «16» του ολυμπιακού τουρνουά πυγμαχίας στην κατηγορία των 66 κιλών στις γυναίκες.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρζια Μελόνι, ο Ίλον Μασκ, η Βρετανίδα συγγραφέας και δημιουργός του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά και πολλοί αθλητές έσπευσαν να πάρουν το μέρος της Άντζελα Καρίνι, η οποία αν και μπήκε στο ρινγκ με αποφασιστικότητα να παλέψει, η δυνατή γροθιά που δέχθηκε στο πρόσωπο την ανάγκασε να γυρίσει στον πάγκο της και να ζητήσει από τον προπονητή της να αποχωρήσει.

Καρίνι

«Ήταν η πιο δυνατή γροθιά που έχω δεχθεί» ήταν το σχόλιο της Καρίνι μετά το χτύπημα από την Ιμάν Κελίφ, η οποία αρνήθηκε να συνεχίσει φοβούμενη ακόμα και για τη ζωή της. 

«Θα μπορούσε να είναι το ματς της ζωής μου, αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προστατέψω και τη ζωή μου. Δεν φοβόμουν, δεν φοβάμαι το ρινγκ ή να χτυπηθώ. Έχω αγωνιστεί πολύ συχνά για την εθνική ομάδα. Προπονούμαι με τον αδερφό μου. Πάντα πάλευα ενάντια σε άντρες, αλλά ένιωσα πάρα πολύ πόνο σήμερα», ανέφερε η Ιταλίδα πυγμάχος.

Ο αγώνας

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Ιμάν Κελίφ όσο και η Λιν-Γιου Τινγκ από την Ταϊβάν, έχουν μπει στο στόχαστρο επειδή απέτυχαν σε τεστ καταλληλότητας φύλου -είχαν αποβληθεί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας το 2023 - έχοντας αποτύχει να περάσουν το τεστ εγκυρότητας φύλου (σσ. λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης).

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι που υποστήριξε ότι ο αγώνας της Καρίνι εναντίον της Χελίφ δεν ήταν αγώνας μεταξύ ίσων:

«Πιστεύω ότι οι αθλητές που έχουν ανδρικά γενετικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε αγώνες γυναικών», είπε η Μελόνι «και όχι επειδή θέλεις να κάνεις διακρίσεις σε βάρος κάποιου, αλλά για να προστατέψεις το δικαίωμα των αθλητών να μπορούν να αγωνίζονται επί ίσοις όροις». Προσέθεσε ότι «σε αυτά τα πράγματα μετράει η αφοσίωσή σου, το «κεφάλι» σου και ο χαρακτήρας σου, αλλά επίσης παίζει ρόλο να έχεις ίσα μπράτσα».

Σφοδρά επικριτικός εμφανίστηκε και ο Ίλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ έκανε repost και δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με την ανάρτηση της Αμερικανίδας κολυμβήτριας,Ράιλι Γκέινς που σχολίαζε για τον αγώνα Xελίφ-Καρίνι ότι «οι άνδρες δεν ανήκουν στα γυναικεία σπορ».

Η Βρετανίδα συγγραφέας και δημιουργός του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με μια σειρά από αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ στήριξε την Καρίνι και επέκρινε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που επέτρεψε τη συμμετοχή της Χελίφ στην κατηγορία των γυναικών. Όπως υποστήριξε ο αγώνας Xελίφ-Καρίνι ήταν στην πραγματικότητα ένας ξυλοδαρμός ενός άντρα σε μια γυναίκα και καταφέρθηκε κατά της λογικής να αγωνιστεί η Χελίφ στη γυναικεία κατηγορία.

Επιπλέον, πολλοί κατήγγειλαν την απόφαση της ΔΟΕ να αγωνιστεί και με την Αλγερινή αθλήτρια. «Είναι κοροϊδία», σχολίαζαν άλλοι χρήστες ενώ μιλούσαν για «κλοπή του αγώνα» σε βάρος της Καρίνι.

Η θέση της ΔΟΕ

Η ΔΟΕ από την πλευρά της παρά τις αντιδράσεις υπερασπίζεται την απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή των γυναικών, ενώ επικρίνει την απόφαση της IBA να τις αποκλείσει, λέγοντας ότι ελήφθη πρακτικά χωρίς την έγκριση των διοικητικών οργάνων.

Εξηγεί ακόμη ότι «έχουμε δει σε δημοσιεύματα παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με δύο αθλήτριες» και καταλήγει λέγοντας ότι «η σημερινή επιθετικότητα εναντίον των δύο αθλητριών βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αυτή την αυθαίρετη απόφαση, η οποία ελήφθη χωρίς καμιά σωστή διαδικασία».

«Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αθλείται χωρίς διακρίσεις. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στο τουρνουά πυγμαχίας των Ολυμπιακών Αγώνων συμμορφώνονται με τους κανονισμούς επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη διοργάνωση, καθώς και με όλους τους ισχύοντες ιατρικούς κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Μονάδα Πυγμαχίας Παρίσι 2024 (PBU). Όπως και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες πυγμαχίας, το φύλο και η ηλικία των αθλητών βασίζονται στο διαβατήριό τους» αναφέρει και προσθέτει πως «οι δύο αθλήτριες αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια σε διεθνείς αγώνες πυγμαχίας στην κατηγορία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020, των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (IBA) και των τουρνουά που είναι εγκεκριμένα από την IBA. Οι δύο αυτές αθλήτριες έπεσαν θύματα μιας ξαφνικής και αυθαίρετης απόφασης της IBA. Προς το τέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της IBA το 2023, αποκλείστηκαν ξαφνικά χωρίς καμία δέουσα διαδικασία».

Η απάντηση των Αλγερινών

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αλγερίας (COA) καταδίκασε την Τετάρτη τις «αβάσιμες» επιθέσεις εναντίον της πυγμάχου Ιμάνε Καλίφ.

«Η COA καταδικάζει έντονα την ανήθικη στοχοποίηση και δυσφήμιση της αξιόλογης αθλήτριάς μας, Ιμάνε Καλίφ, με αβάσιμη προπαγάνδα από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Τέτοιες επιθέσεις στην προσωπικότητα και στην αξιοπρέπειά της είναι βαθιά άδικες, ειδικά καθώς προετοιμάζεται για το αποκορύφωμα της καριέρας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η COA έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την πρωταθλήτριά μας».

