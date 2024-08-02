Παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς λύγισε από τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ, στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Αυτό που μου στέρησε τον αγώνα ήταν το σερβίς μου, που είχα θέμα όλη την εβδομάδα. Είναι απογοητευτικό, γιατί ένιωθα καλά με το παιχνίδι μου. Στη μεριά του σερβίς είχα αρκετά προβλήματα, με την πίεση που έβαζα στο σερβίς μου. Ένιωθα ότι δεν είναι αρκετό για να νιώσει πίεση. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κοντρολάρω την μπάλα τόσο καλά. Είμαι δυσαρεστημένος πώς σέρβιρα σε μεγάλες στιγμές. Ένιωθα ότι είναι η στιγμή μου, αλλά ήταν απογοητευτικό πως δεν κατάφερα να διαχειριστώ αυτές τις καταστάσεις», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην ΕΡΤ και πρόσθεσε:



«Δεν μου έχει συμβεί ξανά στην καριέρα μου να είμαι με δύο μπρέικ σε ένα σετ και να το χάσω. πρέπει να είναι η δεύτερη ή η Τρίτη φορά στην καριέρα μου. Πρέπει να αναλύσω τι έγινε. Δεν είμαι ευχαριστημένος πώς διαχειρίστηκα αυτές τις καταστάσεις, αφού δεν έκανε κάτι μεγάλο ο αντίπαλός μου. Έβαλε την μπάλα στο γήπεδο και να μείνει στα ράλι, όμως εγώ πέταξα τους περισσότερους πόντους χωρίς να μου ασκήσει μεγάλη πίεση ο αντίπαλός μου. Είναι ένα μάθημα και ελπίζω να δω κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά».

