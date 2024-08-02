Τις τελευταίες ημέρες έχει φουντώσει η συζήτηση για το αν είναι δίκαιο να αγωνίζονται άτομα με αντρικά χρωμοσώματα στη γυναικεία κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού η Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι αποχώρησε με κλάματα από το παιχνίδι με την Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία. Μέσα στην «αναμπουμπούλα» βρίσκεται και η Ταϊβανέζα πυγμάχος Lin Yu-Ting, η οποία μαζί με την Κελίφ έχουν αποκλειστεί στο παρελθόν λόγω του «sex test».

Το παραπάνω τεστ μετρά τις ορμόνες του αθλητή, ή της αθλήτριας, όπως την τεστοστερόνη, και ένας από τους λόγους που γίνεται είναι για τις αθλήτριες που έχουν κάνει αλλαγή φύλου. Αν η τεστοστερόνη βρεθεί αυξημένη, οι αθλήτριες δεν μπορούν να διαγωνιστούν στην κατηγορία γυναικών.

Η Κελίφ και η Λιν αγωνίστηκαν στους Αγώνες του Τόκιο χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Τους επετράπη να αγωνιστούν στο Παρίσι από την ειδική ομάδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ)+, η οποία έχει διοργανώσει τα δύο τελευταία ολυμπιακά τουρνουά πυγμαχίας.

Lin Yu-ting

Ποια είναι η Lin Yu-Ting

Η Lin είναι 28χρονη πυγμάχος από την Ταϊπέι της Ταϊβάν και αγωνίζεται σε αγώνες πυγμαχίας γυναικών από το γυμνάσιο, σύμφωνα με το Taiwan News.

Φέρεται να άρχισε να μετατρέπει το χόμπι της σε καριέρα για να «προστατέψει τη μητέρα της από την ενδοοικογενειακή κακοποίηση». Έχει αγωνιστεί στα τμήματα βαρέων βαρών γυναικών, flyweight γυναικών και featherweight γυναικών.

Κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Γυναικών AIBA 2018, ακολουθούμενο από ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Γυναικών AIBA 2019.

Θα αγωνιστεί στην κατηγορία των γυναικών στα 57 κιλά εναντίον της Σιτόρα Τουρντιμπέκοβα από το Ουζμπεκιστάν.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2023: Το μήλο της έριδος

Η Lin θεωρήθηκε ότι είχε ανδρικά χρωμοσώματα στο ίδιο τουρνουά Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών του 2023 στο οποίο συμμετείχε η Khelif. Και οι δύο αθλήτριες αποκλείστηκαν από το τουρνουά. Από εκεί ξεκίνησε και η διαμάχη για το αν πρέπει να συμμετάσχουν στην κατηγορία αγωνισμάτων των γυναικών.

Από την Lin αφαιρέθηκε το χάλκινο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Γυναικών της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (IBA). Αντ' αυτού απονεμήθηκε στη Σβετλάνα Στάνεβα, από τη Βουλγαρία.

Αυτή η απόφαση υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ της ΔΟΕ και της υπό την ηγεσία της Ρωσίας International Boxing Association (IBA). Η IBA έχει αποκλειστεί από τη διοργάνωση της ολυμπιακής πυγμαχίας από τους Αγώνες του Τόκιο το 2021 λόγω διαφόρων ζητημάτων διακυβέρνησης και δεοντολογίας, με τη ΔΟΕ να επιβλέπει απευθείας τα προκριματικά και τους αγώνες πυγμαχίας Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην περίπτωση της πυγμαχίας, η ΔΟΕ δεν αναγνωρίζει την IBA, επομένως τα κριτήρια δεν σχετίζονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις της Khelif και της Yu-ting, η ΔΟΕ υπερασπίστηκε τις πυγμάχους. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Mark Adams, τόνισε, «Όλοι όσοι αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Είναι γυναίκες στα διαβατήριά τους και δηλώνεται ότι αυτό ισχύει και είναι γυναίκες».

Η υποστήριξη της κυβέρνησης Ταΐβάν

Το προεδρικό γραφείο της Ταϊβάν και ο πρώην πρόεδρος εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Ταϊβανέζο πυγμάχο Lin Yu-ting, η οποία έχει εμπλακεί σε μια σειρά αντιδράσεων για το φύλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της. «Ας επευφημήσουμε μαζί την Lin Yu-ting», έγραψε η Tsai Ing-wen, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ταϊβάν, η οποία κυβέρνησε το νησί μεταξύ 2016 και 2024, στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, προσθέτοντας ότι η Lin αναζητούσε τη νίκη για τον εαυτό της και την τιμή για την Ταϊβάν.

Ο Παν Μεν-αν, Γενικός Γραμματέας του Προεδρικού Γραφείου της Ταϊβάν, δήλωσε στο Facebook ότι υποστηρίζει την Lin και ότι είναι λάθος να «υποβάλλεται σε εξευτελισμούς, προσβολές και λεκτικό εκφοβισμό μόνο και μόνο λόγω της εμφάνισής της και μιας αμφιλεγόμενης ετυμηγορίας στο παρελθόν».

Η Τσάι, η πρώην πρόεδρος, είπε επίσης στο X ότι η Λιν ήταν «ατρόμητη μπροστά στις προκλήσεις, είτε προέρχονται από μέσα είτε από έξω από το ρινγκ».



Ποιοι άλλοι αθλητές αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 και αμφισβητείται το φύλο τους

Μια άλλη αθλήτρια, που θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο ποδόσφαιρο είναι η Καναδή Rebecca Quinn. Πέρα από αυτές τις τρεις δεν καμία άλλη αθλήτρια δεν θα συμμετάσχει. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024. Να σημειωθεί ότι η περίπτωση της Αμερικανίδας αθλήτριας στίβου Nikki Hiltz δεν μετράει αφού παρόλο που είναι τρανς και μη δυαδική, αγωνιζόταν πάντα στην κατηγορία των γυναικών και για τη ΔΟΕ μετράει σωματικά ως γυναίκα.

