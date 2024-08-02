Η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, Τζιόρτζια Βίλα, συνεργάζεται εδώ και καιρό με τη Parmigiano Reggiano.

Η Ιταλίδα, που κατέκτησε ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, ξεχώρισε από τους χρήστες του Ίντερνετ, τόσο για τις επιδόσεις της όσο και για την εμφάνισή της. Έτσι, κάποιοι έσπευσαν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να πάρουν μια... γεύση και έπεσαν πάνω σε κεφάλια παρμεζάνας.

Olympic silver medalist and Italian gymnast Giorgia Villa is sponsored by parmesan cheese and takes many of her photos while posing with large wheels of cheese pic.twitter.com/klx8PEuFPN — Women Posting W's (@womenpostingws) July 31, 2024

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για ένα απλό «deal» μιας και η Τζιόρτζια Βίλα είναι ambassador της εταιρείας από το 2021. Εκτός από την Ιταλίδα, με την εταιρεία συνεργάζονται και οι Γιάνικ Σίνερ (τένις), Ματέο Νέρι (ξιφασκία), Νίκο Μανιόν (μπάσκετ) καθώς και η Παραολυμπιονίκης Τζούλια Γκιρέτι.

