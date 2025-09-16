Ανοδική τάση στα τιμολόγια ρεύματος

Ανοδική η τάση στα τιμολόγια ρεύματος

Μετά από έναν Σεπτέμβριο ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Οκτώβρης δεν προμηνύεται ευχάριστος. Εκεί που άρχισε να εμφανίζεται αποκλιμάκωση στις τιμές χονδρεμπορικής, ήρθαν οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου να μας υπενθυμίσουν ότι οι υψηλές τιμές ρεύματος είναι ακόμα εδώ.

Η μέση τιμή χονδρεμπορικής το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου ήταν κατά περίπου 30% υψηλότερη από αυτή του Αυγούστου.

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί και στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, θα υπάρξει σημαντική αύξηση στις τιμές των πράσινων τιμολογίων τον επόμενο μήνα.

«Βροχή» οι εργοδοτικές παραβάσεις

Παρά τη θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι παραβάσεις έπεσαν βροχή τον Αύγουστο. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, το 30% των παραβάσεων αφορά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι παραβιάσεις του ωραρίου, ενώ συνολικά στο οκτάμηνο διενεργήθηκαν 53.000 έλεγχοι, με σχεδόν 11.000 εργοδοτικές παραβάσεις.

Παρά την ενίσχυση των ελέγχων και την αυστηροποίηση των ποινών, φαίνεται ότι μια σημαντική μερίδα εργοδοτών δεν βάζει μυαλό... Και κάπως έτσι, ο εργασιακός μεσαίωνας από κάποιους συνεχίζεται ακόμα και το 2025...

Google, όσο μια Γαλλία

Η Google —ή μάλλον η μητρική της, Alphabet— πέρασε και επίσημα το ορόσημο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των Nvidia, Microsoft και Apple οι οποίες έχουν ήδη σκαρφαλώσει σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος: τόσα παράγει σε έναν χρόνο ολόκληρη Γαλλία (3,1 τρισ.). Δηλαδή, η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρείας που ξεκίνησε από ένα γκαράζ ισοδυναμεί πλέον με την οικονομία μιας μεγάλης χώρας.

Κι ύστερα απορούμε γιατί οι CEO τους μιλούν σαν αρχηγοί κρατών —όταν στην πραγματικότητα διοικούν ολόκληρα «κράτη χωρίς σύνορα».

Επενδυτές στα... σκοτάδια

Ακόμη μια... ιδέα του, γνωστοποίησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Η πρότασή του είναι, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο, να... χαλαρώσουν λίγο με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους κι αντί να τα βγάζουν ανά τρίμηνο να τα παρουσιάζουν ανά εξάμηνο. Στόχος; Να μπορέσουν τα ανώτατα στελέχη να επικεντρωθούν στην ορθή λειτουργία των εταιρειών τους — και να εξοικονομήσουν και λίγα χρήματα.

Ωραία ιδέα για τους διευθυντές, αλλά για τους επενδυτές; Καλή τύχη. Αν η... ιδέα εγκριθεί από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν έξι μήνες για να μαθαίνουν τι γίνεται στις εταιρείες που έχουν τοποθετηθεί.

Με άλλα λόγια, λιγότερη γραφειοκρατία για τους μεν, περισσότερη αβεβαιότητα για τους δε. Και κάπως έτσι, οι αριθμοί γίνονται... μυστηριώδεις.

MVP στα… τρολαρίσματα ο Σρέντερ

Η Γερμανία κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, επικρατώντας 88-83 της Τουρκίας στον τελικό, με τον Ντένις Σρέντερ να σηκώνει μαζί με την κούπα και τον τίτλο του MVP.

Κι ενώ οι πανηγυρισμοί στο πούλμαν των πρωταθλητών ήταν στο ζενίθ, ένα… νέο έσκασε σαν βόμβα: ο Εργκίν Αταμάν ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής του τουρνουά.

Η αντίδραση του Σρέντερ; Απολαυστικά ακατάλληλη για ευγενικά αυτιά: «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; @....@» φώναξε, με τους συμπαίκτες του να ξεσπούν σε γέλια και το κλίμα να θυμίζει περισσότερο αποδυτήρια… ποδοσφαίρου παρά μπάσκετ.

Και επειδή ο MVP δεν σταματά στα συνθήματα, λίγες ώρες αργότερα επανήλθε μέσω social media. Αναδημοσίευσε δηλώσεις του Αταμάν, όπου ο Τούρκος τεχνικός υποστήριζε ότι η ομάδα του ήταν «καλύτερη αυτή τη στιγμή», και σχολίασε ειρωνικά: «Σου φιλάω την καρδιά».

Πρωταθλητής Ευρώπης, MVP, αλλά και… πρώτος στα τρολαρίσματα. Ο Σρέντερ, εκτός από το τρόπαιο, κέρδισε και το βραβείο του πιο «πιπεράτου» σχολίου του τουρνουά.

Ο Κυρανάκης στην Απόλυτη!

Αλλάζοντας… πίστα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης έδωσε το δικό του στίγμα. Η εξαγγελία για 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα σαββατόβραδα έγινε πράξη με την πρεμιέρα της το Σάββατο, τη βραδιά της συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Ο υπουργός δεν περιορίστηκε στη θεωρία: βρέθηκε εκεί με τη σύζυγό του Έλενα Αθερίνου και, όπως άκουσα, μετά τη συναυλία επέστρεψαν… με το μετρό. Το κοινό χειροκρότησε, η τραγουδίστρια από τη σκηνή επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για θετικό μέτρο, και κάπως έτσι η πρωτοβουλία αυτή του Κυρανάκη κέρδισε πόντους… και δημοφιλία.

Το αν η 24ωρη λειτουργία θα μείνει ή θα εξαπλωθεί, μένει να φανεί. Αλλά για μία νύχτα τουλάχιστον, ο υπουργός απέδειξε ότι ξέρει να συνδυάζει πολιτική, μετακινήσεις και... διασκέδαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.