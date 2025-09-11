Έρευνες στην Κρήτη, μνημόνια στον... κάδο

H Chevron μας έκανε το χατίρι – κι όχι, δεν μάσησε. Μαζί με την Helleniq Energy βουτάνε στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο αμερικανικός κολοσσός όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τις απειλές της τουρκολιβυκής πλευράς, αλλά στην πράξη έσκισε το ανυπόστατο μνημόνιό της.

Κι επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, η παρουσία της Chevron «κουβαλάει» και ένα μήνυμα made in USA – πιο συγκεκριμένα, Trump edition – προς πάσα κατεύθυνση.

Η Άγκυρα, βέβαια, δεν άφησε το πεδίο αναπάντητο. Την ίδια ώρα που στην Αθήνα γινόταν γνωστό ότι Chevron–Helleniq κατέθεσαν προσφορά, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανέβαζε στο Χ ότι… συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της (ίδιας) Chevron. Μίλησαν, λέει, για LNG και υδρογονάνθρακες. Ή αλλιώς: «σας βλέπουμε και μας βλέπετε».

Σαν να ήθελε να κουνήσει λίγο το δάχτυλο προς Αθήνα μεριά. Μόνο που αυτή τη φορά το «δάχτυλο» δείχνει πιο πολύ Ουάσιγκτον. Και το ενεργειακό ταμπλό της Ανατολικής Μεσογείου αποκτά άλλον έναν παίκτη πρώτης γραμμής.

Χάθηκε η μετάφραση; Όχι πια

Κάποτε η «Βαβέλ» ήταν η κατάρα της ανθρωπότητας: χίλιες γλώσσες, χίλια εμπόδια. Σήμερα, η Apple λέει πως τα σπάει όλα με ένα... AirPod. Ναι, καλά διαβάσατε. Τα νέα AirPods Pro 3 που παρουσίασε ο κολοσσός της τεχνολογίας υπόσχονται να κάνουν τα... αγγλικά τουριστών σε ταβερνάκι της Πλάκας να ακούγονται σαν κρυστάλλινα ελληνικά – και το αντίστροφο.

Η τεχνολογική τομή δεν είναι μικρή υπόθεση. Μιλάμε για real–time μετάφραση κατευθείαν στ’ αυτί σου. Χωρίς apps, χωρίς Google Translate, χωρίς «συγγνώμη, do you speak English?». Ένα μικρό λευκό ακουστικό βάζει τέλος σε έναν από τους παλιότερους φραγμούς: τη γλώσσα.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι άλλο: Όταν η τεχνολογία μας επιτρέπει να συνεννοούμαστε όλοι με όλους, θα ξέρουμε τι να πούμε; Γιατί αν μείνει μόνο το “small talk” – να και μια παγκοσμιοποίηση που δεν θα μας σώσει.

Μην βάλουμε στο τραπέζι και πολιτικούς που για χρόνια κρύβονταν πίσω από τον διερμηνέα για να κερδίσουν… μερικά δευτερόλεπτα σκέψης. Πλέον, δεν θα υπάρχει «χάσιμο στη μετάφραση». Μόνο οι αληθινές τους λέξεις – και εκεί καμία τεχνολογία δεν τους σώζει.

Υ.Γ. Μικρή λεπτομέρεια: τα ελληνικά δεν είναι ακόμη στη λίστα. Αλλά πότε αφήσαμε την πραγματικότητα να χαλάσει μια καλή ιστορία;

Ενας νέος... local hero στην πόλη

Η Κυριακή (7/9) ήταν η μέρα που ο Σέρβος πρωταθλητής, Νόβακ Τζόκοβιτς, έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα αποφασισμένος να εγκατασταθεί μόνιμα. Μαζί του η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, ο Στέφαν και η Τάρα. Είχαν ήδη καταλήξει στην περιοχή της Γλυφάδας για το νέο τους σπίτι και σε ιδιωτικό σχολείο της περιοχής για την εκπαίδευση των παιδιών.

Το καθημερινό πρόγραμμα της οικογένειας είναι αν μη τι άλλο γεμάτο: προπονήσεις στο Καβούρι με τον Στέφαν, χαλαρές βόλτες στα μαγαζιά της περιοχής και πολλές φωτογραφίες και αυτόγραφα για τους θαυμαστές που τον σταματούν συχνά.

Τι λένε, όμως, οι ντόπιοι «γραβατωμένοι» Βουλογλυφαδιώτες; Ο σούπερ σταρ του τένις εξετάζει, λέει, τη δημιουργία δικής του ακαδημίας στην Αθήνα, ενώ για τις προσωπικές του προπονήσεις επέλεξε το Tatoi Club, όπου και θα συνεχίσει να τελειοποιεί τις ικανότητές του και να προετοιμάζεται για μελλοντικούς αγώνες –προς μεγάλη απογοήτευση των fans που περίμεναν να τον δουν σε κάποιο court των Νοτίων Προαστίων.

Ο βασιλιάς του τένις δηλώνει ενθουσιασμένος με τη νέα του ζωή, απολαμβάνοντας το ελληνικό αποκαλόκαιρο, τη θάλασσα και φυσικά την αμέριστη αγάπη των φιλάθλων, έχοντας προσαρμοστεί πλήρως στη νέα του καθημερινότητα.

Με λίγα λόγια, η Αθήνα απέκτησε ένα νέο… local hero και ο Νόβακ Τζόκοβιτς δείχνει ότι η πόλη θα γίνει το νέο του γήπεδο ζωής.

Πηγή: skai.gr

