Ο πρόεδρος Σωκράτης και το... φάντασμα του Αλέξη

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του πρόεδρου Σωκράτη στη ΔΕΘ, οι 12 από τις 15 πρώτες ερωτήσεις είχαν έναν κοινό παρονομαστή: τον Αλέξη Τσίπρα. Κι ύστερα λέμε ότι είναι «αδιανόητη» η συζήτηση για νέο κόμμα. Αν είναι έτσι το «αδιανόητο», τότε στη Θεσσαλονίκη στήθηκε κανονικό φεστιβάλ Τσίπρα.

Ο Φάμελλος έδωσε ρέστα: μίλησε για ενότητα, κάλεσε σε προσθέσεις και ενώσεις, επανέλαβε σε όλους τους τόνους ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι «πολύτιμος» και «αναγκαίος». Σαν να φώναζε: «μην ανησυχείτε, ο Αλέξης είναι μαζί μας -τουλάχιστον προς το παρόν».

Όπως ψιθύριζαν και κάτι θεατές από τα...θεωρεία, το κλίμα θύμιζε λίγο το γνωστό: κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «ενότητα», ένας καφές χύνεται στην Κουμουνδούρου και δύο μέλη σκέφτονται αν χρειάζεται άλλο ένα συνέδριο.

Το βέβαιο είναι πως, ακόμα κι αν ο Τσίπρας δηλώνει απών από το «παρόν», συνεχίζει να κλέβει την παράσταση.

Γιατί μπορεί ο Φάμελλος να έχει προτεραιότητα την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι περισσότεροι ασχολούνται με το… αν ο «πολύτιμος» Αλέξης ετοιμάζεται να γίνει και αυτόνομος...

Οι τραπεζίτες… στα θρανία

Ποιος να το έλεγε χθες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έκανε μάθημα παρέα με την «τετράδα των τραπεζιτών» στο 8ο Δημοτικό Ν. Φιλαδέλφειας;

Ο Βασίλης Ψάλτης, ο Φωκίων Καραβίας, ο Παύλος Μυλωνάς και ο Χρήστος Μεγάλου άφησαν για λίγο τα γραφεία, τα reports και τα επιτόκια, και πήγαν στα… θρανία, χαρίζοντας στο πρόγραμμα «Μαριέττας Γιαννάκου» ένα γενναιόδωρο «χαρτζιλίκι» 200 εκατ. ευρώ.

Οι μαθητές μπορεί να είδαν καινούργια θρανία και αίθουσες, άσχετα που άλλοι... πονηρούληδες γονείς «ψιθύριζαν» πίσω από τους ανακαινισμένους τοίχους στο προαύλιο «αν τέτοιο ζήλο και στα δάνεια, ίσως η ζωή μας να ήταν πιο… ανακαινισμένη».

Πάντως, οι τραπεζίτες περιηγήθηκαν χαμογελαστοί στις νέες αίθουσες, μίλησαν με δασκάλους και παιδιά, και υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την παιδεία.

Γιατί –κακά τα ψέματα– όταν τα «πρωτοσέλιδα» μιλούν για τράπεζες, είναι προτιμότερο να είναι για δωρεές σε σχολεία, παρά για προμήθειες και επιτόκια.

O επιμένων νικά!

Υπάρχουν περιπτώσεις – δεν είναι και πολλές – που η κοινοβουλευτική πίεση αποδίδει. Ειδικά όταν αυτή είναι τεκμηριωμένη και γίνεται με επιχειρήματα, η κυβέρνηση υποχρεώνεται να ακούσει, να απαντήσει και να δώσει λύσεις. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην υπόθεση της Εύβοιας και ειδικότερα για περιοχές του νησιού που παρ’ ό,τι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εξαιρέθηκαν (αρχικώς) από το ειδικό ποσοστό εισαγωγής 2% για υποψήφιους φοιτητές από πληγείσες περιοχές.

Με ερώτησή της προς την Υπουργό, η βουλευτής Ευβοίας Κατερίνα Καζάνη, χαρακτήρισε ανεξήγητο τον αποκλεισμό, ζητώντας το Υπουργείο να «προχωρήσει άμεσα σε τροποποιητική ή συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση (…) ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και η πρόσβαση των πληγέντων μαθητών στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής». Τον καθορισμό ειδικού ποσοστού αιτήθηκε με επιστολή του και ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Οι σεισμοί, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που έχουν πλήξει το νησί, αποτέλεσαν ούτως η άλλως αδιαμφισβήτητα τεκμήρια, με την απάντηση του Υπουργείου να έρχεται άμεσα, προβαίνοντας στην έκδοση τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης.

Υπάρχει και αυτή η πλευρά της αντιπολίτευσης... που ενίοτε... φέρνει καρπούς!

Ούτε για ζήτω…

Έξι στους 10 κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής κρίνουν ως αρνητικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα, τουλάχιστον, με έρευνα της MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Με άλλα λόγια, μόλις το 28,7% των κατοίκων κρίνει θετικά τα μέτρα, ενώ το 59,8% τα κρίνει αρνητικά. Την ίδια στιγμή μόλις το 12% των πολιτών του Νομού Αττικής θεωρεί ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε «Πολύ Μεγάλο και Αρκετό βαθμό». Σε αυτό το ποσοστό πρέπει να ληφθεί υπόψη και το 40% που δηλώνει ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ σε μικρό βαθμό αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή επιδείνωση και το κλίμα δυσπιστίας διαπερνά το σύνολο των κατοίκων του Νομού Αττικής, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Και φτάνουμε στην ουσία των πραγμάτων: Για 2 στους 3 κατοίκους της Αττικής, το εισόδημα δεν φτάνει για όλο τον μήνα. «Ούτε για ζήτω» δηλαδή...

Συγκεκριμένα, το 66% τα βγάζει πέρα για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα, ενώ το 32,2% μόνο τις 15 πρώτες ημέρες. Υπάρχει ένα 23,9% που δηλώνει ότι μπορεί με άνεση να ανταποκριθεί στα έξοδα του μήνα κι ένα 7,7% που έχει και τη δυνατότητα αποταμίευσης.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΕΑ «τα ευρήματα της έρευνας που έκανε η MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράσαμε μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και ειδικά για την απουσία ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Ενας μύκητας μας ταλαιπωρεί

Δεν έχει συμπληρωθεί καλά-καλά μήνας από τότε που ξεκίνησε η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας στα νοσοκομεία και ακόμη λιγότερο από τον ενθαρρυντικό πρώτο... «έλεγχο» που πήραν με βάση τη βαθμολογία των πολιτών για την επάρκεια και την ευγένεια του ιατρικού προσωπικού, για τις σαφείς οδηγίες, ακόμη και για το χαμόγελο.

Και εκεί που χαμογελάγαμε κι εμείς… το χαμόγελο παγώνει.

Όχι, δεν φταίνε οι λιγότερο κολακευτικές βαθμολογίες για άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα των χώρων. Ούτε καν το διαχρονικό «φακελάκι» -που συνεχίζει να ξεφυτρώνει κατά καιρούς, όπως απέδειξε πρόσφατο περιστατικό σε μεγάλο νοσοκομείο. Δεν μας εξέπληξε. Αντίθετα, προκάλεσε ένα μειδίαμα, γιατί δεν είναι κάτι που πρώτη φορά συμβαίνει, αλλά ευτυχώς δεν χαρακτηρίζει το σύνολο του κλάδου.

Το χαμόγελο στα χείλη παγώνει για κάτι πολύ πιο ανησυχητικό: τον μύκητα Candida auris, που εξαπλώνεται ραγδαία στα νοσοκομεία της Ευρώπη και της Ελλάδας μη εξαιρουμένης και αποτελεί σοβαρή απειλή για τους ασθενείς, όπως καταγράφει νέα έκθεση του ECDC -ελληνιστί Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις σε ευάλωτους ασθενείς, είναι ανθεκτικός στους περισσότερους αντιμυκητιασικούς παράγοντες, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη θεραπεία των λοιμώξεων.

Θα μου πείτε γιατί τα έβαλα με την Ελλάδα, αφού δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα, σύμφωνα με το ECDC, είναι μία από τις πέντε χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων την τελευταία δεκαετία. Με βάση δε την έρευνα του 2024, πλέον είναι μία από τις τέσσερις χώρες που δεν μπορούν να διακρίνουν συγκεκριμένες εστίες λόγω της εκτεταμένης περιφερειακής ενδημικότητας.

Το ECDC προσθέτει ότι όταν κλιμάκιό του επισκέφθηκε την Ελλάδα τον Απρίλιο του 2024, ο μύκητας C. auris είχε εξαπλωθεί σε όλο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, με εκατοντάδες κρούσματα να εντοπίζονται σε διάφορα νοσοκομεία.

Και τώρα, τα ερωτήματα έρχονται σαν κύμα. Τι ή τις φταίει για την εικόνα αυτή στη χώρα μας; Πώς αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση το υπουργείο, που μιλά συνεχώς για τη ραγδαία βελτίωση του εθνικού συστήματος υγείας επί ημερών του; Γιατί το ECDC, για τον μύκητα τουλάχιστον μόνο εύσημα δεν μας δίνει...

Final 4 στην Αθήνα: Η EuroLeague πήγε…ταμείο

Μετά από μήνες ίντριγκας, παρασκηνίου και τηλεδιασκέψεων που θύμιζαν περισσότερο σύνοδο κορυφής παρά αθλητική διοργάνωση, το Final 4 του 2026 κατέληξε εκεί που ξέρει να στήνει γιορτές: στην Αθήνα.

Το ΟΑΚΑ (ή καλύτερα «T-Center Athens», για να μην ξεχνιόμαστε) θα φιλοξενήσει την κορυφαία μπασκετική σκηνή της Ευρώπης, γιατί πολύ απλά... έδωσε ένα εκατομμύριο παραπάνω από το Βελιγράδι. Στην EuroLeague οι αγώνες κρίνονται στο παρκέ, αλλά τα Final 4 κρίνονται στο excel.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βάλει τάξη και ρώτησε για «διαφάνεια και κόστη» – αλλά τελικά έμεινε με το λευκό μαντίλι στο χέρι. Οι υπόλοιποι δεν ήθελαν άλλες καθυστερήσεις και έριξαν το μπαλάκι στην κάλπη: 8 υπέρ Αθήνας, 3 κατά, 2 λευκά. Σκορ καθαρό, σαν νίκη 20 πόντων.

Τώρα η μπάλα είναι στο ελληνικό γήπεδο: 9 εκατ. ευρώ το deal, πολλαπλάσια τα προσδοκώμενα έσοδα, και η πρόκληση είναι μία – να μην μείνει το Final-4 του 2026 στην ιστορία ως «το πιο ακριβό time-out της Ευρώπης».

Αν όλα πάνε καλά, σε λίγους μήνες η Αθήνα θα ξαναγίνει η πρωτεύουσα του μπάσκετ... προτού ξαναγίνει πρωτεύουσα του σινεμά (μην ξεχνάτε, έχουμε και «Οδύσσεια» του Νόλαν τον Ιούλη του '26).

Μέχρι τότε, οι φίλαθλοι ας προετοιμαστούν: δεν θα είναι μόνο οι ομάδες που θα κονταροχτυπηθούν, αλλά και τα εισιτήρια που θα παίζουν… στα ύψη.

