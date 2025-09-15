Παραθυράκι σε Σαμαρά;

Λίγο παραπάνω από διπλωματία μύρισε η χθεσινή συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στον ΣΚΑΪ 100,3. Όχι για τις γνωστές ελληνοτουρκικές ή για τις ευρωπαϊκές ισορροπίες, αλλά για μια... εσωτερική προσέγγιση.

Σε ερώτηση για το άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεραπετρίτης δεν απέφυγε το σχόλιο. Αντιθέτως, έβαλε (και αυτός) το χαμόγελο των «γεφυρών»: «Σέβομαι ιδιαιτέρως τον κ. Σαμαρά... Νομίζω ότι και με τον κ. Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση η οποία θα ήταν παραγωγική».

Τι σημαίνει αυτό; Οι κακές γλώσσες θα πουν ότι στο Μαξίμου ξέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός... κρατάει ακόμα χαρτιά σε εθνικά ζητήματα, κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Και όταν ο υπουργός Εξωτερικών φτάνει να μιλά για «παραγωγικό διάλογο», είναι σαν να ανοίγει ένα μικρό παραθυράκι για πιο τακτικές επαφές.

Άλλωστε, όλοι θυμούνται ότι ο Αντώνης Σαμαράς ουδέποτε έκρυψε την έντονη κριτική του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το μήνυμα Γεραπετρίτη, λοιπόν, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν σαν να λέει: «η κριτική καλοδεχούμενη, αρκεί να γίνεται με επιχειρήματα και όχι με θεωρίες».

Και κάπως έτσι, η συνέντευξη που ξεκίνησε για το διεθνές πεδίο, κατέληξε να έχει και... εσωτερική ανάγνωση.

Βαρύ το κλίμα στο Α' Νεκροταφείο

Οι φήμες πάντως δίνουν και παίρνουν εδώ και καιρό για το αν ο Αντώνης Σαμαράς σκέφτεται να προχωρήσει σε δικό του πολιτικό εγχείρημα. Οι περισσότεροι τις αναπαράγουν με σιγουριά, λες και έχουν ήδη δει τα καταστατικά.

Όμως, η χθεσινή εικόνα, μάλλον άλλα έδειξε.

Στο Α’ Νεκροταφείο τελέστηκε το μνημόσυνο των 40 ημερών από την απώλεια της κόρης του, Λένας. Το κλίμα, όπως ανέφερε πρωτοκλασάτος υπουργός που βρέθηκε εκεί, ήταν βαρύ. Πολύ βαρύ.

«Έτσι δεν το βλέπω να κάνει κόμμα ο πρόεδρος, τον παραείδα καταρρακωμένο», ήταν η χαρακτηριστική του φράση. Και πραγματικά, σε τέτοιες στιγμές, οι πολιτικές στρατηγικές και οι κινήσεις σκακιέρας μοιάζουν δευτερεύουσες.

Βεβαίως, η πολιτική δεν σταματά ποτέ και οι συζητήσεις για τον ρόλο Σαμαρά θα συνεχιστούν. Όμως, όσοι τον είδαν χθες μιλούν για έναν άνθρωπο βουτηγμένο στον προσωπικό του πόνο, απόλυτα λογικό. Και ίσως αυτό, περισσότερο από οποιοδήποτε σενάριο, δείχνει πως οι φήμες για νέο κόμμα θα πρέπει να μείνουν... στο συρτάρι, τουλάχιστον προς το παρόν.

Σε ρυθμούς Νόλε το ΟΑΚΑ

Δεν πέρασε απαρατήρητη η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αντισφαίρισης.

Το απόγευμα της Κυριακής (14/9) ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας κάθισε στις κερκίδες του ανακαινισμένου γηπέδου για να δει από κοντά τις αναμετρήσεις Ελλάδας – Βραζιλίας.

Ο 38χρονος παρακολούθησε τόσο το διπλό του Θάνου με τον Π. Τσιτσιπά απέναντι στους Μάτος και Μέλο, όσο και τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζοάο Φονσέκα. Και κάπως έτσι, το κλίμα έγινε λίγο πιο... Grand Slam, με τους θεατές να ρίχνουν τα βλέμματα όχι μόνο στο κορτ, αλλά και στον Νόλε που χαμογελούσε και χειροκροτούσε.

Φυσικά, η παρουσία του δεν ήταν τυχαία. Ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει ότι θα αγωνιστεί στις αρχές Νοεμβρίου στο Hellenic Championship που θα διεξαχθεί στο “Telekom Center Athens”.

Και με το πέρασμά του χθες, έδωσε ένα πρώτο «σήμα» για το τι περιμένει η Αθήνα: μεγάλη δόση διεθνούς λάμψης στο τένις.

