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Τρολάρει κι άλλο την Αγγλία ο Έντσο Φερνάντες: Έκανε story υπό τον ήχο του «Wonderwall»

Το εν λόγω τραγούδι συνόδευσε την πορεία της Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ και όπως είναι εύκολα αντιληπτό το story δεν άρεσε καθόλου στο αγγλικό κοινό

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Έντσο Φερνάντεζ

Με ακόμη ένα τρόπο προσπάθησε να πικάρει την Αγγλία και τον κόσμο της ο Έντσο Φερνάντες, την επομένη της πρόκρισης της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο μέσος της Τσέλσι που σημείωσε το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στην Αγγλία, έκανε story στο Instagram με μια φωτογραφία που γελούσε στο προπονητικό κέντρο μαζί με τους Μέσι και Παρέδες υπό τους ήχους του τραγουδιού «Wonderwall» των Oasis.

Το εν λόγω τραγούδι συνόδευσε την πορεία της Αγγλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και όπως είναι εύκολα αντιληπτό το story του Έντσο δεν άρεσε καθόλου στο αγγλικό κοινό.

Ο Αργεντινός μέσος λίγες ώρες μετά διέγραψε το story και στη συνέχεια το δημοσίευσε ξανά, έχοντας όμως αφαιρέσει το τραγούδι από τη φωτογραφία 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Αγγλία Αργεντινή
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