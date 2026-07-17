Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού AKTOR θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Μωραΐτης.



Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Betsson, οι «πράσινοι» θα επαναφέρουν τον 27χρονο διεθνή γκαρντ στο δυναμικό τους. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει σε εκτίμηση τον παίκτη και τον υπολογίζει τουλάχιστον για τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο Μωραΐτης είχε υπογράψει πέρσι συμβόλαιο ως το 2028 και εν συνεχεία παραχωρήθηκε δανεικός στον Ηρακλή κάνοντας εξαιρετική σεζόν, με 9,8 πόντους, 5,3 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ σε 27,4 λεπτά κατά μέσο όρο.



Μάλιστα, στη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού στο Ιβανώφειο (76-74) τον Μάρτιο είχε την ασίστ για το καλάθι της νίκης στην εκπνοή από τον Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις.



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