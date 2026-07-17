Αγκυρα κατά Βρυξελλών: Καλούμε την ΕΕ να υιοθετήσει ένα ρεαλιστικό όραμα προς το συμφέρον και των δύο πλευρών

Για προκατάληψη σε βάρος της Τουρκίας κατηγορεί η Άγκυρα την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή έγγραφο «Κοινής Κατανόησης» που δημοσιοποίησε η ΕΕ στις 15 Ιουλίου. Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στρέφεται και κατά της Λευκωσίας λέγοντας ότι η λύση στο Κυπριακό παρεμποδίστηκε από την «ελληνοκυπριακή πλευρά».

Ο Οντζού Κετζελί, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, υποστήριξε στη δήλωσή του: «Οι αναφορές στη χώρα μας στο έγγραφο «Κοινής Κατανόησης» που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 15 Ιουλίου 2026, στερούνται στρατηγικής και δίκαιης προσέγγισης. Το έγγραφο, το οποίο αγνοεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας της Τουρκίας, αποκαλύπτει την ανεπάρκεια της ΕΕ να αναπτύξει ένα κοινό όραμα για το μέλλον με τη χώρα μας.

» Φαίνεται ότι το έγγραφο συντάχθηκε με τρόπο που επιχειρεί να επισκιάσει το γεγονός ότι μια νέα εποχή εγκαθιδρύθηκε μετά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι ανέλαβαν σημαντικές πρόσθετες ευθύνες εντός του ΝΑΤΟ και ο απαραίτητος ρόλος της Τουρκίας επιβεβαιώθηκε.

» Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που διατυπώνονται στο έγγραφο σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν ότι η ΕΕ δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την επιρροή μιας προκατειλημμένης και διαστρεβλωμένης κατανόησης.

» Όσον αφορά το Κυπριακό, επαναλαμβάνουμε ότι η λύση έχει παρεμποδιστεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία απέρριψε το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Λύσης του ΟΗΕ που αποδέχτηκε η τουρκοκυπριακή πλευρά το 2004 και υιοθέτησε αδιάλλακτη στάση στη Διάσκεψη για την Κύπρο το 2017, προκαλώντας έτσι την αποτυχία της διαδικασίας. Καλούμε την ΕΕ να υιοθετήσει ένα ρεαλιστικό όραμα και διάλογο που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών».

Πηγή: skai.gr

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