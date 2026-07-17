Αντιπροσωπεία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Department of Homeland Security-DHS) υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο της διαρκώς ενισχυόμενης συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των σύγχρονων μεταναστευτικών προκλήσεων.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος των επιστροφών ως βασικού πυλώνα μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, προστατεύοντας αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ασύλου και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια της στενής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Department of Homeland Security, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει ενισχυθεί μέσω κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής συνεργασίας σε ζητήματα διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης και επιστροφών, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουν αναπτύξει, με κοινό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων, την ενίσχυση της ασφάλειας και την προώθηση νόμιμων και οργανωμένων διαδικασιών μετανάστευσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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