Ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει την επίσημη στήριξη περισσότερων από 200 χωρών για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, παρά το κλίμα αναταραχής που επικρατεί μετά το σκάνδαλο γύρω από την ανάκληση της τιμωρίας του Φολαρίν Μπάλογκαν.

Η Guardian αναφέρει ότι μόνο ελάχιστες από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA δεν έχουν στείλει ακόμη επιστολές υποστήριξης προς τον Ινφαντίνο, ο οποίος οδεύει προς μια σαρωτική επανεκλογή για μια τέταρτη θητεία στο συνέδριο του Μαρτίου. Ένας μικρός αριθμός ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται μεταξύ αυτών που διαφωνούν, με τη Γερμανία να είναι η πιο προβεβλημένη ποδοσφαιρική ομοσπονδία που δεν έχει παράσχει ακόμη επίσημη στήριξη.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως τις 18 Νοεμβρίου, ημερομηνία πριν από την οποία οι επιστολές μπορούν επίσης να αποσυρθούν ή να μεταβιβαστούν σε άλλον διεκδικητή. Ωστόσο, ο Ινφαντίνο είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός υποψήφιος και ορισμένες ομοσπονδίες αισθάνονται, παρ' όλα αυτά, ότι έχουν υποστεί επίμονες πιέσεις εκ των έσω από τη FIFA για να επιβεβαιώσουν την πίστη τους. Θεωρητικά, αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται βάσει του κώδικα δεοντολογίας της FIFA.

Θα χρειαζόταν ένας πολιτικός «σεισμός» για να εκτοπιστεί ο Ινφαντίνο. Αν και παραμένει η ανησυχία αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) παραδέχθηκε ότι άσκησε πιέσεις στη FIFA για να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Μπάλογκαν στον αγώνα εναντίον της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δυσαρέσκειας υποβόσκει μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και των παρακείμενων φορέων.

Ο Ινφαντίνο δεν χρειάζεται να βασίζεται στην υποστήριξη της Ευρώπης για να εξασφαλίσει μια συντριπτική εντολή και, σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου έχει επιβεβαιώσει τη στήριξή του για την επανεκλογή του. Η αγγλική ομοσπονδία (FA) είναι μεταξύ εκείνων που έστειλαν την επιστολή τους πολύ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ζήτημα ενός υποψηφίου υποστηριζόμενου από την Ευρώπη για να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ινφαντίνο έχει κερδίσει έδαφος πίσω από κλειστές πόρτες τις τελευταίες 10 ημέρες, αλλά η προοπτική να συμφωνήσουν πολλαπλές ομοσπονδίες σε ένα όνομα φαντάζει μακρινή.

Η UEFA έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της στη FIFA για μια σειρά από πρόσφατα ζητήματα, όπως το περιστατικό με τον Μπάλογκαν και ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή Όμαρ Αρτάν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά είναι ασαφές εάν η ηγεσία του διοικητικού οργάνου θα αισθανόταν την ανάγκη να υποστηρίξει επίσημα έναν διεκδικητή για τις εκλογές. Ορισμένες πηγές κοντά στην ιεραρχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θεωρούν ότι ένας υποψήφιος που θα μπορούσε να συγκεντρώσει 30 ή 40 ψήφους θα ήταν τουλάχιστον σε θέση να ανοίξει έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο σχετικά με τη διακυβέρνηση και την κατεύθυνση της FIFA.

Οι ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα συνέλθουν στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, αν και, με τον Ινφαντίνο να ηγείται της συνάντησης, το θέμα των πρόσφατων σκανδάλων είναι απίθανο να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Η οικονομική απόδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και τα επακόλουθα οφέλη που θα μπορούσαν να μετακυλιστούν στις ομοσπονδίες, είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν θέμα συζήτησης.

Πηγή: skai.gr

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