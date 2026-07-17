Μπορεί να είναι Ισπανός, να έχει φορέσει 47 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας, ωστόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν βλέπει… οπαδικά αυτό το Μουντιάλ.



«Στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν υποστηρίζω μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά μάλλον τις ομάδες με παίκτες που θαυμάζω και έχω συνεργαστεί μαζί τους», εξήγησε ο 55χρονος προπονητής.

«Αν η Αργεντινή κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπάρχουν παίκτες που γνωρίζω. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, τη Γαλλία και άλλες ομάδες», ανέφερε ο Γκουαρδιόλα που αποχώρησε από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.



Όσο για τον τελικό, θεωρεί πως η Ισπανία μπορεί να νικήσει την Αργεντινή. «Αν ο Ρόδρι δείξει την κλάση του και ο Γιαμάλ είναι στην καλύτερη του κατάσταση, η Ισπανία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Γιαμάλ δεν έφτασε στην καλύτερη φόρμα στο Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού που είχε στο φινάλε της σεζόν. Όμως παρά το νεαρό της ηλικίας του διαθέτει απίστευτη ικανότητα να διαχειρίζεται την πίεση και είναι ικανός να κρίνει μόνος του έναν αγώνα», δήλωσε.

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