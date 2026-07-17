Ο μεγάλος τελικός Ισπανία-Αργεντινή με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε στο Παγκόσμιο. Την Κυριακή, στις 22:00, στη Νέα Υόρκη ξεκινάει ο αγώνας της Ισπανίας με την Αργεντινή, που θα αναδείξει τη νέα πρωταθλήτρια κόσμου.

Για πρώτη φορά θα αναμετρηθούν σε τελικό Παγκοσμίου η κάτοχος του τροπαίου Αργεντινή κόντρα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία.

Τρεις φορές έχει κατακτήσει το τρόπαιο η Αργεντινή, το 1978, το 1986 και το 2022. Μία κατάκτηση έχει η Ισπανία, το 2010.

Τα ξημερώματα (00:00) της Κυριακής, στο Μαϊάμι, διεξάγεται ο μικρός τελικός, για την τρίτη θέση, ανάμεσα στις 2 ηττημένες των ημιτελικών, τη Γαλλία και την Αγγλία.

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται για τους τελικούς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Γαλλία-Αγγλία (Μικρός Τελικός)

Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ

Over 0.5 Γαλλία γκολ & Over 5.5 Γαλλία κόρνερ

Over 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Ισπανία-Αργεντινή (Μεγάλος Τελικός)

Ισπανία να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Over 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Μέσι Λιονέλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Αργεντινή να κερδίσει



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Sports Party* για τον αγώνα Ισπανία-Αργεντινή σήμερα στα καταστήματα Allwyn

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Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 4 επιλεγμένες αγορές, του μεγάλου τελικού Ισπανία-Αργεντινή σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, σήμερα, από τις 21:00 έως τις 22:00.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

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