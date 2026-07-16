Όταν ο Μέσι κρατούσε στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ μωρό

Λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, μία φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες έχει γίνει ξανά viral σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε αυτήν, ο 20χρονος τότε Λιονέλ Μέσι, ακόμη στην αρχή της θρυλικής πορείας του με τη Μπαρτσελόνα, κρατά στην αγκαλιά του (και σε άλλη λήψη τον κάνει μπάνιο σε μια μικρή πλαστική μπανιέρα) ένα βρέφος λίγων μηνών.

Ο τότε 20 ετών Λίονελ Μέσι κάνει μπάνιο τονΛαμίν Γιαμάλ όταν ήταν μωρό

Το παιδί αυτό δεν ήταν άλλο από τον Λαμίν Γιαμάλ, τον άνθρωπο που σήμερα στα 19 του χρόνια, αποτελεί το μεγαλύτερο αστέρι της νέας γενιάς του Ισπανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου και θα βρεθεί απέναντι στον Αργεντινό στον τελικό της Κυριακής.



Μια φιλανθρωπική δράση που έγραψε ιστορία



Η ιστορία πίσω από τις εικόνες είναι σχεδόν απίστευτη.

Το 2007, η Μπαρτσελόνα, η καταλανική εφημερίδα Diario Sport και η UNICEF διοργάνωσαν μια ετήσια φιλανθρωπική φωτογράφιση για ημερολόγιο οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικών δράσεων.

Οικογένειες από τη συνοικία Roca Fonda της πόλης Ματαρό συμμετείχαν σε κλήρωση, με έπαθλο μια φωτογράφιση στο Καμπ Νόου μαζί με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα.

Η οικογένεια του μικρού Λαμίν Γιαμάλ στάθηκε τυχερή και κέρδισε την κλήρωση.

Από καθαρή σύμπτωση, αντιστοιχίστηκε με τον νεαρό τότε Λιονέλ Μέσι.



«Ο Μέσι δεν ήξερε καν πώς να κρατήσει το μωρό»



Τη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο φωτογράφος του Associated Press, Ζοάν Μονφόρτ (Joan Monfort), ο οποίος χρόνια αργότερα αποκάλυψε πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η στιγμή.

Όπως περιέγραψε, ο Μέσι ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό και ένα βρέφος που έπρεπε να κρατήσει για τις ανάγκες της φωτογράφισης.

«Ήταν πολύ ντροπαλός. Στην αρχή δεν ήξερε ούτε πώς να κρατήσει το μωρό.

Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να χαλαρώσουν όλοι και να βγει η φωτογραφία», είχε δηλώσει ο Μονφόρτ, προσθέτοντας ότι τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως το παιδί που φωτογράφιζε θα εξελισσόταν σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της νέας εποχής.

Η φωτογραφία που έμεινε ξεχασμένη για 17 χρόνια

Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στο ημερολόγιο του 2008 και στη συνέχεια ξεχάστηκαν.

Επανήλθαν στο προσκήνιο το καλοκαίρι του 2024, όταν ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ τις δημοσίευσε στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Η αρχή δύο θρύλων».

Η ανάρτηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ακόμη και ο ίδιος ο φωτογράφος παραδέχθηκε πως δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το μωρό της φωτογραφίας ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε αρχίσει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας.

Από το Καμπ Νόου... στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό σήμερα.

Ο Μέσι, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της Μπαρτσελόνα και οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου, ετοιμάζεται πιθανότατα για την τελευταία μεγάλη παράσταση της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.



Απέναντί του θα βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ, ο νεότερος σούπερ σταρ του ισπανικού ποδοσφαίρου, προϊόν επίσης της περίφημης ακαδημίας La Masia, ο οποίος πολλοί θεωρούν ήδη ως τον φυσικό διάδοχο της ποδοσφαιρικής «δυναστείας» που άφησε πίσω του ο Αργεντινός.



Δεν πρόκειται φυσικά για κάποια «προφητεία».

Είναι όμως μία από εκείνες τις σπάνιες συμπτώσεις που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει: μια τυχαία φωτογράφιση για φιλανθρωπικό σκοπό μετατράπηκε, σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, σε ένα από τα πιο υπέροχα στιγμιότυπα πριν από έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από μια πλαστική μπανιέρα στα αποδυτήρια του Καμπ Νόου... μέχρι τη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.



Πηγή: skai.gr

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