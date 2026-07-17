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ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €1,99 δισ., αλλά με διεύρυνση του ελλείμματος στα 3,16 δισ. στο 6μηνο

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026

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ΤτΕ

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 3,161 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 465 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33.744 εκατ. ευρώ, από 32.550 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34.890 εκατ. ευρώ, από 31.605 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

ΤτΕ

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Τράπεζα της Ελλάδος
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