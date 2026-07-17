Η Ελλάδα, η οποία αυτή την εβδομάδα έφερε αντιρρήσεις στους όρους ενός νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προειδοποίησε την ΕΕ ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, δήλωσαν την Παρασκευή δύο Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

«Οι απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν την Τετάρτη να συμφωνήσουν στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, καθώς μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Αυστρίας, έφερε αντίρρηση για το πακέτο, για διαφορετικούς λόγους» σύμφωνα με δύο πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι χώρες της ΕΕ παραμένουν αναποφάσιστες για την αυστηροποίηση των περιορισμών στο ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

«Η Ελλάδα κυριαρχεί στην αγορά μεταφοράς LNG της Ευρώπης και είναι μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών παγκοσμίως που ανταγωνίζονται την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Από την οπτική γωνία της Αθήνας, οποιοδήποτε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά για να μεγιστοποιήσει την πίεση στη Μόσχα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ακούσιες συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ένας από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Reuters.

«Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να καταλήξει να παραχωρεί ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή μερίδιο αγοράς σε μη κοινοτικούς παράγοντες ως ακούσια συνέπεια της δικής της πολιτικής κυρώσεων. Οι κυρώσεις θα πρέπει να διαβρώνουν την οικονομική ικανότητα της Ρωσίας — όχι να δημιουργούν στρατηγικά απροσδόκητα οφέλη για άλλους εις βάρος της Ευρώπης», επισήμανε ο αξιωματούχος.

Τόσο οι αξιωματούχοι όσο και οι δύο πηγές μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ ανέβαλαν τις συνομιλίες για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τις 23 Ιουλίου, διατηρώντας το ανώτατο όριο τιμής του ρωσικού πετρελαίου αμετάβλητο στο τρέχον επίπεδο των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

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