Ρεπορτάζ για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στην Ελλάδα, την πατρίδα του Ομήρου δημοσίευσε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, καταγράφοντας τις πρώτες αντιδράσεις του ελληνικού κοινού, τις έντονες διαφωνίες για τις επιλογές του καστ, αλλά και τις τοποθετήσεις των ίδιων των δημιουργών και ακαδημαϊκών.

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Το βίντεο και το ρεπορτάζ του Reuters αποτυπώνουν το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων σινεφίλ, οι οποίοι κατέκλυσαν τις κινηματογραφικές αίθουσες το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τη μεταφορά του ομώνυμου έπους του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη.

Θετικές εντυπώσεις και νοσταλγία από το κοινό

Μιλώντας οι πρώτοι θεατές εξέφρασαν ανάμικτα αλλά κυρίως θετικά συναισθήματα. Ο 57χρονος καθηγητής μαθηματικών, Γιώργος Κουτσούμπος, δήλωσε: «Νομίζω ότι ο Νόλαν μάς συστήνει ξανά την "Οδύσσεια", με τον δικό του τρόπο βέβαια. Μου άρεσε η ταινία, γιατί η αρχαία μυθολογία μπορεί να γίνει λίγο κιτς, αλλά θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι επίκαιρο».

Από την πλευρά του, ο 84χρονος συνταξιούχος Θεόδωρος Βασιλείου εστίασε στη νοσταλγία: «Διαβάζαμε την "Οδύσσεια" στο σχολείο και τη θυμήθηκα... Μας έφεραν αυτή την ωραία ταινία για να θυμηθούμε τα παλιά χρόνια, όταν ήμουν μαθητής».

Στο επίκεντρο το casting και η «woke ατζέντα»

Ωστόσο, το κείμενο του πρακτορείου αναφέρεται και στις επικρίσεις που δέχθηκε η παραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –μεταξύ άλλων και από τον Έλον Μασκ– για την επιλογή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης.

Κριτική έχει ασκήσει, όπως αναφέρεται και ο διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, γνωστός για τις ιστορικές του ταινίες γύρω από ελληνικές πολιτιστικές και ιστορικές προσωπικότητες, όπως ο «Καποδίστριας» και ο «Καζαντζάκης». Σε συνέντευξή του την Πέμπτη, ο Σμαραγδής, ο οποίος δεν έχει δει ακόμα την «Οδύσσεια», δήλωσε ότι χαιρετίζει κάθε ταινία για την ελληνική μυθολογία και ότι οι σκηνοθέτες έχουν το δικαίωμα να κάνουν ταινίες όπως τις οραματίζονται, αλλά δεν πρέπει να υποκύπτουν σε μια «woke ατζέντα» λόγω πιέσεων από την κινηματογραφική βιομηχανία και τους διανομεί

Η απάντηση του Νόλαν και της Λουπίτα Νιόνγκο

Το Reuters συμπεριέλαβε στο θέμα του δηλώσεις από τη διεθνή περιοδεία της ταινίας, όπου ο Κρίστοφερ Νόλαν υπεραμύνθηκε της καλλιτεχνικής του προσέγγισης:

«Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι έχουν πολλές διαφορετικές ιδέες για το πώς θα είναι. Αλλά για μένα… απλά πρέπει να κάνεις την καλύτερη ταινία που μπορείς και να δώσεις μια ισχυρή ερμηνεία, τη δική σου ερμηνεία σε αυτήν, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αγαπούν το λογοτεχνικό έργο, σε αυτή την περίπτωση την "Οδύσσεια", ελπίζω να απολαύσουν τον σεβασμό που δείχνουμε στην αρχική πηγή, κάνοντας μια ταινία όσο το δυνατόν καλύτερη ξέρουμε να κάνουμε», είπε.

Παράλληλα, η Λουπίτα Νιόνγκο, μιλώντας στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, τόνισε ότι:«Κάθε διασκευή προορίζεται πραγματικά για την εποχή στην οποία δημιουργείται».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, η Νιόνγκο, αναφερόμενη στην επιλογή της για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας, δήλωσε ότι η «Οδύσσεια» είναι μια μυθολογική ιστορία που «εκτείνεται σε ολόκληρους κόσμους».

«Η μυθολογία είναι ανοιχτή σε ερμηνείες»

Ο καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βερτουδάκης, ο οποίος δεν έχει δει ακόμη την ταινία, δήλωσε ότι τέτοιες συζητήσεις γίνονται εδώ και δεκαετίες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, όταν ιστορικά πρόσωπα απεικονίζονται σε σύγχρονες ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών για την Κλεοπάτρα και τον Πέρση βασιλιά Ξέρξη.

Ο Βερτουδάκης ανέφερε ότι ο Όμηρος αναφέρεται στην Ελένη στην «Ιλιάδα» με το επίθετο «λευκώλενος» – στα ελληνικά, που χρησιμοποιούνταν από τους ποιητές όταν περιέγραφαν ευγενείς γυναίκες, και ότι δεν υπάρχουν φιλολογικά ή αρχαιολογικά στοιχεία που να δείχνουν την Ελένη να απεικονίζεται ως μαύρη γυναίκα. Αλλά η μυθολογία είναι ανοιχτή σε ερμηνείες, δήλωσε ο Βερτουδάκης, και ακόμη και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ανοιχτοί στο να επανερμηνεύουν τους μύθους τους.Ο Βερτουδάκης πρόσθεσε ότι ταινίες όπως η «Οδύσσεια» είναι σημαντικές επειδή βοηθούν να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική κληρονομιά.

Πηγή: skai.gr

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