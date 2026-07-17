Ο υποψήφιος για βραβείο Emmy Βρετανός ηθοποιός Τομ Χίντλστον ήταν όλο χαμόγελα καθώς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της επερχόμενης σειράς του «Pompeii: Out of Time» που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Ο ηθοποιός παρευρέθηκε χθες στην πρεμιέρα με τον συνεργάτη του στην παραγωγή Κέβιν Ρ. Ράιτ και τον σκηνοθέτη Τομ Μπάρμπορ-Μάιτ.

Το έργο συνδυάζει την αφήγηση ντοκιμαντέρ με δραματικές σκηνές με σενάριο, καθώς ο Τομ Χίντλστον εξερευνά τις τελευταίες ώρες προτού ο Βεζούβιος καταστρέψει την Πομπηία το 79 μ.Χ. Με την καθοδήγηση αρχαιολόγων, ιστορικών, γεωλόγων και ειδικών σε καταστροφές, η σειρά εξετάζει νέα στοιχεία που αμφισβητούν μακροχρόνιες υποθέσεις σχετικά με την καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων που υποδηλώνουν ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να είχαν την ευκαιρία να διασωθούν.

Σε όλη τη σειρά, ο ηθοποιός ακολουθεί τις ιστορίες αρκετών Ρωμαίων των οποίων οι ζωές άλλαξαν για πάντα καθώς εκτυλίσσονταν η καταστροφή.

Οι θαυμαστές της Marvel ίσως θυμούνται ότι στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Loki των Marvel Studios, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χίντλστον, ο Mobius (Όουεν Γουίλσον) ταξίδεψε στο χρόνο στην Πομπηία το 79 μ.Χ., λίγο προτού η έκρηξη του ηφαιστείου σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους σε έξι ρωμαϊκές πόλεις και οικισμούς.

Ο Χίντλστον πρότεινε τη σκηνή της Πομπηίας στη δημιουργική ομάδα της σειράς Loki εκείνη την εποχή, αλλά δεν αφορούσε τόσο το μακροπρόθεσμο παιχνίδι όσο τη συγχώνευση δύο από τα μακροχρόνια πάθη του.

Η ιδέα σειράς για την Πομπηία γεννήθηκε όμως το 1998, όταν ο 17χρονος Χίντλστον και δύο φίλοι του έκαναν ένα ταξίδι στην περιοχή της Καμπανίας στην Ιταλία. Αυτό που ξεκίνησε ως διασκέδαση στον ήλιο με άφθονη κατανάλωση πίτσας σύντομα μετατράπηκε σε μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του Βρετανού εφήβου. Τότε επισκέφθηκε τα ερείπια της Πομπηίας και της γειτονικής της πόλης, του Ερκολάνο, τα οποία έχουν ανασκαφεί και διατηρηθεί με εκπληκτική λεπτομέρεια. Ο χώρος ουσιαστικά χρησιμεύει ως αρχαιολογικό μνημείο για τα θύματα του Βεζούβιου. Ο Χίντλστον μπόρεσε να δει πώς έζησαν, αλλά και πώς πέθαναν, καθώς τα λείψανα 100 Ρωμαίων εξακολουθούν να εκτίθενται ως γύψινα εκμαγεία. «Ένιωσα τα 2000 χρόνια που μεσολάβησαν από εμένα και τους κατοίκους της Πομπηίας να συμπιέζονται» δήλωσε ο Χίντλστον.

«Όταν το National Geographic επικοινώνησε μαζί μου για να δημιουργήσω κάτι στον χώρο της μη μυθοπλασίας, σίγουρα ένιωσα πραγματικά ενθαρρυμένος από την εμπειρία του Κρις Χέμσγουορθ» είπε ο ηθοποιός αναφερόμενος στον συνάδελφό του, ο οποίος επίσης δημιούργησε σειρά ντοκιμαντέρ. «Μπόρεσα να δω ότι το συγκεκριμένο έργο στην πραγματικότητα σε διευρύνει ως ερμηνευτή» τόνισε σε δηλώσεις του στο THR.

Πηγή: skai.gr

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