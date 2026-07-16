Το ενδεχόμενο πειθαρχικών μέτρων από τη FIFA, αντιμετωπίζει η Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, αφού οι παίκτες γιόρτασαν τη νίκη κόντρα στην Αγγλία για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με πανό που έγραφε «Οι Μαλβίνες (σ.σ. τα νησιά Φώκλαντ) είναι Αργεντινή».

Τα Φώκλαντ, που είναι απέναντι από την Αργεντινή, αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό. Η Αργεντινή, που τότε κυβερνιόταν από στρατιωτική χούντα του Λεοπόλδο Γκαλτιέρι, εισέβαλε στις νήσους το 1982. Η σύγκρουση, η οποία διήρκεσε 74 ημέρες από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1982, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 655 Αργεντινών και 255 Βρετανών στρατιωτών. Τρεις κάτοικοι των νησιών έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Το 2014, η FIFA επέβαλε πρόστιμο 20.000 λιρών στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, αφού οι παίκτες της κράτησαν ένα πανό με το ίδιο μήνυμα πριν από έναν φιλικό αγώνα εναντίον της Σλοβενίας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή παραβίαζε τους κανόνες σχετικά με τις πολιτικές ενέργειες και την ανάρμοστη συμπεριφορά των ομάδων.

Τι είπαν οι Βρετανοί

Σύμφωνα με το BBC, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ζήτησε να τιμωρηθούν με αποκλεισμό οι Αργεντινοί παίκτες που κρατούσαν το πανό και να μην συμμετάσχουν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής εναντίον της Ισπανίας.

Σε ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο Ντέιβι υπενθυμίζει την περίπτωση κατά την οποία η UEFA, απέκλεισε τους Ισπανούς παίκτες Άλβαρο Μοράτα και τον συμπαίκτη του Ρόντρι για έναν αγώνα, αφού φώναξαν «Το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό» κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της ομάδας τους στο Euro 2024.

Υπάρχει προηγούμενο όπου η FIFA έχει αποκλείσει παίκτη που είχε σηκώσει πανό με παρόμοιο πολιτικό μήνυμα.

Ο Πίτερ Κάιλ, υπουργός Εμπορίου, χαρακτήρισε το πανό της Αργεντινής «εντελώς ακατάλληλο», προσθέτοντας ότι αναμένει από τη FIFA να διεξαγάγει διεξοδική έρευνα για το θέμα.

«Πιστεύω ότι [μια έρευνα] είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί, καθώς επρόκειτο για μια εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση των κανόνων που απαγορεύουν τα πολιτικά πανό στο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Κάιλ στο BBC.

Η εκπρόσωπος Τύπου του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου συμμερίστηκε την άποψη του Κάιλ, αλλά ανέφερε ότι τυχόν μέτρα είναι «θέμα που αφορά τη FIFA», και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός εύχεται καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες για τον τελικό, ειδικά στην Ισπανία».

Τι συνέβη σε παρόμοιες περιπτώσεις

Μετά τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, ο μέσος της Νότιας Κορέας Παρκ Τζονγκ-ου κράτησε πλακάτ που στα κορεατικά που έγραφε «Το Ντόκντο είναι έδαφός μας». Γνωστότερο ως «Βράχοι Λιανκούρ», το Ντόκντο είναι μια ομάδα νησίδων υπό τη διοίκηση της Νότιας Κορέας, για τις οποίες η Ιαπωνία διεκδικεί κυριαρχία.

Ο Παρκ κατηγορήθηκε από τη FIFA και, λίγους μήνες αργότερα, του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων, με αποτέλεσμα να χάσει δύο προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, η Αγγλία, η Ουαλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους να φορέσουν το χρωματιστό με τα χρώματα του ουράνιου τόξου περιβραχιόνιο «OneLove», λόγω του κινδύνου να δεχτούν οι παίκτες τους κίτρινες κάρτες.

«Κάτι παραπάνω» από ένας αγώνας

Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο μέσος της «αλμπισελέστε» Λεάντρο Παρέδες δήλωσε ότι ο πόλεμος των Φώκλαντ ήταν ένα «θλιβερό κεφάλαιο της ιστορίας μας», προσθέτοντας ότι ο αγώνας «δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας» για τη χώρα του.

Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρούελ, έγραψε στο X μετά τη νίκη της των Παγκόσμιων Πρωταθλητών ότι «δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αγώνας», συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα βίντεο στο οποίο φαίνονταν να είναι Αργεντινοί στρατιώτες.

«Τα Φώκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή», έγραψε η Βιγιαρουέλ.

«Μας απαγόρευσαν να τα ‘φέρουμε’ στο γήπεδο, αλλά ξέχασαν ότι τα κουβαλάμε στο αίμα και στις καρδιές μας», σημείωσε χαρακτηριστικά

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τον αγώνα, ο Βιγιαρουέλ είχε δηλώσει ότι ο ημιτελικός είχε ως στόχο «να βάλει τους εισβολείς στη θέση τους».

«Πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα — δεν πρέπει να τα συγχέουμε»

Οι παίκτες της Αργεντινής τραγούδησαν επίσης συνθήματα που αναφέρονταν στα Φώκλαντ και στους μεγάλους παίκτες της Αργεντινής, Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι, μετά τη δραματική νίκη τους με 3-2 επί της Αιγύπτου για τη φάση των «16». Ωστόσο, πριν από τον ημιτελικό, ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι είχε δηλώσει ότι «δεν θα αναμίξει» το ποδόσφαιρο με την πολιτική.

«Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν μπορώ να ‘ανακατέψω’ τα πράγματα, ειδικά από σεβασμό για όσα συνέβησαν πριν από τόσα χρόνια», είχε δηλώσει ο Σκαλόνι.

«Ήταν μια πολύ θλιβερή περίοδος στην ιστορία μας, και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά γι’ αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Συμβαίνουν πράγματα αλλού στον κόσμο, και επικρίνουμε την ύπαρξη του πολέμου. Σίγουρα θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, φυσικά. Αλλά πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα — δεν πρέπει να τα συγχέουμε».

Ο ημιτελικός, ανάμεσα στις δύο ομάδες διεξήχθη υπό ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.



Επιμέλεια: Λυγερή Γιαννουλάκη

Πηγή: skai.gr

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