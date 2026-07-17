Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου παραμένει η 7χρονη πολυτραυματίας από τη Μολδαβία

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου η 7χρονη πολυτραυματίας από τη Μολδαβία, η οποία έχασε τους γονείς της και το 6 μηνών αδελφάκι της στο πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Το κοριτσάκι, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, διακομίσθηκε προχτές στο βράδυ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ως πολυτραυματίας, φέρoντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού.

Η 7χρονη υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, αντίστοιχα, και χτες το πρωί διακομίσθηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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