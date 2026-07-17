H συμμετοχή σε έναν τελικό Μουντιάλ είναι τεράστια τιμή, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για τους διαιτητές. Ο Σλάβκο Βίντσιτς ορίστηκε να διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή και ο Σλοβένος θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ.

Όταν ο επικεφαλής της διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, ανακοίνωσε πως ο 46χρονος ρέφερι είναι ο εκλεκτός του για τον μεγάλο τελικό, εκείνος ξέσπασε σε κλάματα.

Μέχρι τώρα ο Βίντσιτς είχε ως μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του τον τελικό του Champions League το 2024 ανάμεσα σε Ρεάλ και Ντόρτμουντ, ενώ το 2022 ήταν στον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Άιντραχτ και Ρέιντζερς.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

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