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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άτομο από όχημα που ανετράπη σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας

Tο ατύχημα σημειώθηκε στο γκαράζ της Νομικής στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Σίνα στο Κολωνάκι

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ΕΚΑΒ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα άτομο από όχημα που ανετράπη πριν από λίγο σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, το ατύχημα σημειώθηκε στο γκαράζ της Νομικής στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Σίνα στο Κολωνάκι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του είναι οδηγός του οχήματος που ανετράπη
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΕΚΑΒ Αθήνα όχημα
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