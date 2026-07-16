Με μια αιχμηρή δήλωση, μία ημέρα μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή με 2-1 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η βρετανική κυβέρνηση τοποθετήθηκε αναφορικά με το ζήτημα των Νήσων Φώκλαντ.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, σχολιάζοντας τόσο το αποτέλεσμα του αγώνα όσο και το πανό που ύψωσαν οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές μετά την πρόκριση, δήλωσε:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Φώκλαντ σίγουρα είναι. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και η δέσμευσή μας στα Φώκλαντ είναι ακλόνητη.»

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε ότι η βρετανική κυβέρνηση συμφωνεί με το ενδεχόμενο να εξεταστεί το περιστατικό από τη FIFA, μετά την εμφάνιση του πανό με το σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες»).

«Συμφωνούμε ότι η FIFA πρέπει να ερευνήσει το περιστατικό με το πανό και οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια επαφίεται στην ίδια», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού σημείωσε ότι ο Κιρ Στάρμερ εύχεται καλή επιτυχία στις δύο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσθέτοντας με νόημα:

«Ο πρωθυπουργός εύχεται και στις δύο ομάδες τα καλύτερα για τον τελικό – ειδικά στην Ισπανία»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.