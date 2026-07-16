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Οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν «σκονάκι» του Πίκφορντ για τα πέναλτι - Δεν χρειάστηκε...

Το μπουκάλι του Τζόρνταν Πίκφορντ με τις σημειώσεις που είχε για τα πέναλτι βρήκαν οι παίκτες της Αργεντινής κατά τους πανηγυρισμούς τους

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Αργεντινή

Με μια μυθική ανατροπή, η Αργεντινή νίκησε 2-1 την Αγγλία στην Ατλάντα και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις. Η «αλμπισελέστε» θέλει να ράψει το τέταρτο αστέρι της και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να νικήσει την Ισπανία που έκλεισε πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό.

Τον γύρο του διαδικτύου μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία κάνει το παγούρι του Τζόρνταν Πίκφορντ με τις σημειώσεις που είχε προς ποια γωνία συνηθίζει να εκτελεί πέναλτι ο καθένας στο ενδεχόμενο που ο ημιτελικός κρινόταν στη διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας.

Παρόλα αυτά δεν του αποδείχθηκαν χρήσιμες αυτές οι σημειώσεις του τερματοφύλακα της Έβερτον, αφού η Αργεντινή γύρισε το ματς με τα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Αργεντινή Mundial 2026 Αγγλία
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