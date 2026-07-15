Ντε λα Φουέντε: «Σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου»

Η Ισπανία επιβεβαίωσε την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικράτησε 2-0 της Γαλλίας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Λουίς Ντε λα Φουέντε εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος, στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ομάδα του ως την κορυφαία στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα συναισθήματά του μετά την πρόκριση:

«Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω. Μοιάζει με την ευτυχία και την περηφάνια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται ποδοσφαιριστών σαν αυτούς. Έχουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε».

Για τη σημασία της παρουσίας στον τελικό του Μουντιάλ:

«Υπάρχει τεράστια ένταση και μεγάλη ευθύνη. Το να βρίσκεσαι στον τελικό ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε. Ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτή και μας έφερε μέχρι εδώ».

Για την εμφάνιση της Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία:

«Αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά σήμερα αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο».

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