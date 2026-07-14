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Ουκρανικό ρομπότ αποβιβάστηκε από θαλάσσιο drone και επιτέθηκε σε ρωσικές θέσεις για 1η φορά - Βίντεο

Ένα επίγειο ρομποτικό σύστημα, εξοπλισμένο με πολυβόλο, αποβιβάστηκε στην κατεχόμενη ακτή της χερσονήσου Κίνμπουρν από ένα θαλάσσιο drone

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Drone

Ουκρανικό ρομπότ μάχης αναπτύχθηκε από θαλάσσιο drone και επιτέθηκε σε ρωσικές θέσεις για πρώτη φορά στα στρατιωτικά ιστορικά χρονικά αναφέρει η ουκρανική κυβέρνηση.

Ένα επίγειο ρομποτικό σύστημα, εξοπλισμένο με πολυβόλο, αποβιβάστηκε στην κατεχόμενη ακτή της χερσονήσου Κίνμπουρν από ένα θαλάσσιο drone και ξεκίνησε αμέσως την εκτέλεση πολεμικής αποστολής.

Η επιχείρηση διεξήχθη εξ αποστάσεως από χειριστές της 123ης Ταξιαρχίας Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας.

«Μια νέα εποχή πολέμου ξεκινά» σχολίασε το Κίεβο. 

Σημειώνεται ότι και οι Αμερικανοί χτύπησαν για πρώτη φορά με θαλάσσιο drone βάση υποβρυχίων του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ). 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drone
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