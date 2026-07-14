Ουκρανικό ρομπότ μάχης αναπτύχθηκε από θαλάσσιο drone και επιτέθηκε σε ρωσικές θέσεις για πρώτη φορά στα στρατιωτικά ιστορικά χρονικά αναφέρει η ουκρανική κυβέρνηση.

Historic operation: Ukrainian combat robot was deployed from a naval drone and attacked Russian positions for the first time.



A ground robotic system equipped with a machine gun landed on the occupied shore of the Kinburn Spit from a naval drone and immediately began carrying… pic.twitter.com/8MbAVhmvB1 July 13, 2026

Ένα επίγειο ρομποτικό σύστημα, εξοπλισμένο με πολυβόλο, αποβιβάστηκε στην κατεχόμενη ακτή της χερσονήσου Κίνμπουρν από ένα θαλάσσιο drone και ξεκίνησε αμέσως την εκτέλεση πολεμικής αποστολής.

Η επιχείρηση διεξήχθη εξ αποστάσεως από χειριστές της 123ης Ταξιαρχίας Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας.

«Μια νέα εποχή πολέμου ξεκινά» σχολίασε το Κίεβο.

Σημειώνεται ότι και οι Αμερικανοί χτύπησαν για πρώτη φορά με θαλάσσιο drone βάση υποβρυχίων του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ).

Πηγή: skai.gr

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